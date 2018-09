Aerei | passeggero entra in cabina per “caricare il cellulare”

Aerei : passeggero tenta di aprire il portellone dell’uscita d’emergenza - lo ha scambiato per la porta del bagno : Durante un volo GoAir diretto Nuova Delhi a Patna, sabato scorso, un passeggero ha tentato di aprire l’uscita posteriore dell’aereo mentre era in volo, scambiando il portellone per il bagno. L’uomo, che viaggiava in aereo per la prima volta, è stato bloccato dall’equipaggio. E’ stato consegnato alle autorità per essere interrogato all’arrivo, e successivamente è stato rilasciato. L'articolo Aerei: passeggero ...