Abusi nella chiesa | il Papa | “Fatto mostruoso | prima si nascondeva ora lo affrontiamo”

Napoli - sparatoria nella notte : gambizzato parcheggiatore Abusivo : Un pregiudicato di 41 anni - Giuseppe Caturano, di Ponticelli, - è stato ferito a colpi di pistola nella notte al Mercato. L'uomo che fa il parcheggiatore abusivo nella zona è stato avvicinato alle 2 ...

GERMANIA - 3 MILA CASI DI Abusi SU MINORI/ Pedofilia nella Chiesa : Papa convoca i vescovi di tutto il mondo : Una indagine a cura della Conferenza dei vescovi tedeschi svela cifre impressionanti sui CASI di ABUSI sui MINORI da parte di sacerdoti, quasi 4MILA CASI in 70 anni(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 10:03:00 GMT)

Pedofilia - Spiegel : '3000 Abusi nella Chiesa tedesca da 1946 a 2014' - : Lo rivela un rapporto commissionato a tre università dalla Conferenza dei vescovi in Germania. Spiegel online anticipa che più della metà delle vittime erano ragazzi sotto i 13 anni. Sono 1.670 i ...

Germania : media - 3.677 casi Abusi nella Chiesa Cattolica

Pedofilia - Spiegel : "Migliaia di Abusi nella chiesa tedesca" : "Migliaia di casi di abusi sessuali nella chiesa cattolica tedesca". È quanto rivelato da Der Spiegel. Il settimanale tedesco ha citato uno studio realizzato per conto della Conferenza episcopale in Germania che verrà presentato tra pochi giorni dal cardinale Reinhard Marx.Tra il 1946 e il 2014 sarebbero stati esattamente 3.677 gli abusi a sfondo sessuale compiuti da 1.670 ecclesiastici e più della metà delle vittime, al momento delle violenze, ...

Pedofilia - Procuratore Pennsylvania “Vaticano sapeva - Papa non so”/ “Copertura Abusi sistematica nella Chiesa” : Pedofilia in Pennsylvania, Procuratore Shapiro: "il Vaticano sapeva, Papa Francesco non lo so". Maxi dossier contro la Chiesa Usa: "copertura sistematica degli abusi"(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 18:56:00 GMT)

La liturgia del "perdono" di Francesco per gli Abusi sessuali dei preti. "Decisi nella ricerca di verità e giustizia" : "Imploro il perdono del Signore per questi peccati, per lo scandalo e il tradimento avvertiti da tanti nella famiglia di Dio". Papa Francesco affronta in quattro occasioni nei due giorni della sua visita in Irlanda lo scandalo della pedofilia della Chiesa, in un clima di grande protesta per il comportamento del Vaticano, accusato di predicare bene, ma di non agire concretamente contro la piaga che ha mietuto molte vittime."Chiedo alla nostra ...

Papa a Knock parla degli Abusi ai minori : fermi e decisi nella ricerca della giustizi VIDEO : A Maria, che "conosce le gioie e le fatiche che si sperimentano in ogni casa", Papa Bergoglio ha affidato "tutte le famiglie del mondo", affinché "siano sostenute nel loro impegno di diffondere il ...

Abusi nella Chiesa. P. Zollner : "Il clericalismo? Induce ai crimini più scioccanti" : ... tutti sono venuti, da governi a ONG, dalla scienza alla polizia. C'è una condizione: dobbiamo anche noi metterci in gioco. Non possiamo pretendere di avere o sapere tutto. Il Papa sta partendo per l'...

Scandalo Abusi nella Chiesa - una strada senza uscita? : Come pure sarebbe necessario che ogni Conferenza episcopale del mondo avesse la determinazione per darsi in fretta regole certe e precise su come agire , adeguate alle normative di legge vigenti nei ...