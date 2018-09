A Pisa la situazione migliora

Incendi nel Pisano : mille ettari in fumo - situazione sotto controllo : Il governatore della Toscana Enrico Rossi: 'Enrto oggi fuori dall'emergenza'. Calato il forte vento, in corso le operazioni di spegnimento dei roghi -

Pisa - incendio Monte Serra : situazione sotto controllo : “La situazione e’ sotto controllo anche se ancora ci sono dei focolai. L’incendio e’ stato contenuto grazie a tutto il sistema regionale antincendio, i vigili del fuoco, i volontari e il grande sforzo del comune di Calci che e’ quello piu’ colpito“: lo ha dichiarato il sindaco di Pisa Michele Conti, in merito alla situazione degli incendi sul Monte Serra, nel Pisano. --Poi aggiunge : “Ci auguriamo in giornata che l’evento volga al termine“. “I ...

Incendi nel Pisano : situazione in miglioramento. Le parole del governatore Enrico Rossi. : Va lentamente migliorando la situazione nella zona del pisano, martoriata dagli Incendi nelle ultime 48 ore. L'intenso lavoro dei vigili del fuoco ha portato a un notevole ridimensionamento dei...