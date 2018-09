90 anni di Motorola e non sentirli : Dalle batterie al 5G : I primi 90 anni di Motorola sono stati spettacolari ed il futuro promette ancora sorprese. Buon compleanno Motorola 90 di Motorola e non sentirli: Dalle batterie al 5G 90 anni portati benissimo per Motorola che da quel 25 settembre 1928 ha fatto tanta strada passando da una batteria al recente 5G delle reti telefoniche. La […]