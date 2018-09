28 ottobre la seconda giornata nazionale Camminata tra gli olivi

Firma Roscosmos per seconda fase costruzione cosmodromo di Vostochny a ottobre - : Il cosmodromo di Vostochny è in costruzione dal 2012 ed è uno dei più costosi porti spaziali del mondo con un prezzo stimato di 7,5 miliardi di dollari. La seconda fase prevede la costruzione di ...

Ultimo episodio di Rocco Schiavone su Rai2 il 19 settembre - la seconda stagione in onda a ottobre : Stasera, l'Ultimo episodio di Rocco Schiavone 2 chiuderà il ciclo di repliche in onda su Rai2. La scorsa settimana, gli spettatori hanno assistito a un grosso colpo di scena: Adele, l’amica di lunga data del protagonista, è stata assassinata da un misterioso killer. Il vicequestore ora ha i sensi di colpa perché l’obiettivo ovviamente era lui. Si intitola "Pulizie di primavera" il sesto e Ultimo episodio di Rocco Schiavone. L'omicidio di ...

SKAM Italia - la seconda stagione dal 5 ottobre su SKAMItalia.it : Arriva l’attesa seconda stagione di SKAM Italia, la rivoluzionaria serie teen, prodotta da TIMVISION Production con Cross Productions, per la regia di Ludovico Bessegato. Ad annunciarlo è il teaser in rete, dando appuntamento a tutti gli appassionati della serie il 5 ottobre su SKAMItalia.it e con l’episodio completo in esclusiva dal 12 ottobre su TIMVISION. Prosegue quindi il racconto delle giornate del gruppo di ragazze e ragazzi, con ...

L'Allieva 2 anticipazioni - la seconda serie in tv da ottobre : Alice si innamora di Sergio : Questa sera si concludera' il ciclo di repliche su Raiuno dedicato alla fiction L'Allieva con protagonista Alessandra Mastronardi nei panni della giovane e bella Alice. E adesso i fan attendono con trepidazione di vedere in onda la seconda serie di questa fortunata fiction che ottenne una media di quasi 5 milioni di spettatori a settimana pari ad uno share che oscillava tra il 20 e il 22%. L'attesa sta per terminare, dato che il secondo capitolo ...