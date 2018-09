Zola ‘innamorato’ di Sarri | “adesso conosco il calcio”

calcioweb.eu

(Di martedì 25 settembre 2018) Il Chelsea ha iniziato alla grande la nuova stagione, merito anche e soprattutto di Maurizio, l'allenatore è diventato già un idolo dei Blues, i tifosi pazzi del tecnico. Così come l'ex calciatore Gianfranco: "Pensavo di conoscere molto il calcio, ma Maurizio ha aperto un grande mondo davanti a me. Per me è tutto nuovo, Maurizio ha aperto un grande mondo davanti a me, è una grande esperienza. Hazard? Non penso, secondo me, che abbia raggiunto il suo pieno potenziale – conclude il vice di-. Credo che possa usare le sue qualità in un modo migliore. Lo credo davvero. Penso che quest'anno, la squadra, in particolare Maurizio, lo aiuterà a raggiungere il suo pieno potenziale".