“Zaytsev | sposami” | la proposta di matrimonio arriva dalla tifosa sugli spalti Lo zar se

(Di martedì 25 settembre 2018) Poco prima del match di volley tra Italia e Finlandia, al Forum di Milano, unaè stata inquadrata dalle telecamere e prontamente ha mostrato un cartello col tricolore su cui aveva scritto “Zaytsev, sposami“. Il giocatore, in campo, ha visto l’immagine sul maxischermo e si è messo a ridere, sollevando il pollice della mano. Poi, su Facebook, ha pubblicato la sequenza video, commentandola così: “Metto questo video così quando sarai più grande e ti sposerai, tuo marito saprà che lo avevi chiesto prima a me! Ma, se mi perdonerai, invitami al“. L'articolo “Zaytsev, sposami”, ladi. Lo zar se la ride in campo e risponde così proviene da Il Fatto Quotidiano.