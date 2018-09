WWE 2K19 - prova

eurogamer

(Di martedì 25 settembre 2018) Quando ti occupi di sviluppare lo stesso videogioco sportivo da quasi vent'anni, hai più di qualche vantaggio nell'approcciarti a un nuovo capitolo. Conosci quali sono stati i punti di forza dei precedenti, quali le loro debolezze, e hai tutte le carte in tavola per confezionare un prodotto significativamente migliore. Chiunque si nutra abitualmente di opere d'intrattenimento, saprà bene che sfortunatamente non funziona sempre così e anzi, capita spesso di tuffarsi in un film, in una serie TV o in un videogioco dall'importante eredità per poi costatare che quel determinato prodotto è molto indietro rispetto al suo passato.Volendo fare un esempio concreto e soprattutto calzante potremmo prendere Yuke's, studio con sede a Osaka che dal lontano 2000 realizza videogiochi di wrestling, e che dal 2013 lo fa per 2K. La serie WWE 2K non è riuscita a registrare negli anni una costante crescita ...