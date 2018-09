huffingtonpost

: Wim Wenders: 'Il Papa? Uomo senza paura'. Il regista presenta il documentario su Bergoglio - HuffPostItalia : Wim Wenders: 'Il Papa? Uomo senza paura'. Il regista presenta il documentario su Bergoglio - Chicomesol : RT @emanuelecarioti: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - emanuelecarioti : RT @emanuelecarioti: Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di martedì 25 settembre 2018) "Dove sta la spiritualità diBergoglio? È vero ne parla poco, si sofferma su cose più umane come la solidarietà, l'ecologia, ma la sua spiritualità sta nel fatto che non ha mai. Lì capisci che dietro questa figura c'è un fondamento, una forte base". Così oggi a Roma Wimperre 'Francesco.di parola', ildedicato aBergoglio già alla Séance Spéciale a Cannes e ora in sala con un'uscita evento (dal 4 al 7 ottobre) con Universal che lo distribuirà in 350 copie.Al centro del film un lungo dialogo col Pontefice che parla di morte, giustizia sociale, immigrazione, ecologia, diseguaglianza, materialismo e ruolo della famiglia. Con tecniche di ripresa realizzate in Vaticano insieme a Vatican Media, ilsi rivolge in modo diretto allo spettatore ...