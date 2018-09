Wilmar | gigante dell’olio di palma | non mantiene le promesse

huffingtonpost

(Di martedì 25 settembre 2018) Lo scorso 20 settembre, il presidente indonesiano Joko Widodo ha annunciato la decisione di sospendere per tre anni la concessione di nuove terre da impiegare nella coltivazione di palme da olio. La moratoria si applica però solo ai terreni controllati dal Ministero indonesiano delle Foreste e non interessa quelli controllati dal governo regionale o le aree forestali facenti parte di concessioni già esistenti, lasciando quindi senza protezione milioni di ettari di foresta e di torbiere.L'annuncio del governo indonesiano è arrivato il giorno dopo il lancio del rapporto di Greenpeace "Final countdown", che denuncia la distruzione di 130.000 ettari di foresta pluviale dal 2015, il 40% dei quali in Papua, una delle regioni più ricche di biodiversità del Pianeta. Il rapporto rivela anche come venticinque importanti produttori di olio disiano ...