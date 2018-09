Volley | l' Italia di Mazzanti batte l' Azerbaijan in amichevole

Volley femminile - verso i Mondiali 2018 : l’Italia travolge l’Azerbaijan in amichevole a Sendai - sabato l’esordio iridato : L’Italia prosegue spedita la marcia di avvicinamento verso i Mondiali 2018 di Volley femminile che si disputeranno in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. Le azzurre, che sabato debutteranno contro la Bulgaria, hanno sconfitto l’Azerbaijan per 3-0 (25-21; 25-19; 25-20) nella penultima amichevole di preparazione alla rassegna iridata. A Sendai, le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno disputato una buona partita, controllando le ...

Volley - Mondiali 2018 : quando gioca l’Italia la prossima partita? Sfida alla Serbia : data - programma - orario d’inizio e tv : L’Italia si sta avvicinando a grandi passi alla terza fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile. Dopo aver conquistato sette vittorie nelle prime otto partite giocate, la nostra Nazionale si lancia a grandi passi verso la Final Six che si disputerà al Pala Alpitour di Torino dal 26 al 28 settembre: gli azzurri se la dovranno vedere prima con la Serbia nel match d’esordio, poi osserveranno un giorno di riposo e torneranno in campo ...

Volley - Mondiali 2018 : Final Six - che lo spettacolo abbia inizio! Che lotta a Torino - sei sorelle per il trionfo : USA e Russia favorite - l’Italia sogna : Lo spettacolo della Final Six sta per iniziare ai Mondiali 2018 di Volley maschile, la rassegna iridata entra nel vivo e ora ogni partita avrà un peso specifico enorme: le sei squadre rimaste in corsa si sfideranno per inseguire le semiFinali, il Pala Alpitour di Torino sarà il palcoscenico ideale di questo grandissimo show e sarà la cornice perfetta per premiare i Campioni del Mondo. Si riparte mercoledì 26 settembre, tre giorni riservata alla ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Serbia. A che ora inizia e su che canale vederla in tv : Mercoledì 26 settembre si giocherà Italia-Serbia, match valido per i Mondiali 2018 di Volley maschile. Al Pala Alpitour di Torino, gli azzurri torneranno in campo per incominciare la terza fase della rassegna iridata: si riparte con la sfida contro gli slavi, un avversario particolarmente ostico e difficile da affrontare che sicuramente ci metterà a dura prova. La nostra Nazionale ha comunque tutti i mezzi per avere la meglio sulla compagine ...

Volley - Mondiali 2018. Chicco Blengini : “Complimenti Italia - non fermiamoci! Avversarie e calendari? Conta solo giocare” : Giornata di vigilia per l’Italia ai Mondiali 2018 di Volley maschile, domani gli azzurri affronteranno la Serbia nel primo match della terza fase: al Pala Alpitour di Torino andrà in scena una partita fondamentale per le nostre ambizioni, una vittoria ci avvicinerebbe moltissimo alle semifinali mentre una sconfitta ci costringerebbe a giocarci il tutto per tutto nella sfida contro la Polonia di venerdì sera. Ieri si è svolto il sorteggio e ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Paola Egonu la stella dell’Italia. Una “giovane veterana” pronta alla consacrazione definitiva : Giovane è giovane, compirà i 20 anni a dicembre e andrà a disputare il suo primo Mondiale da star nonostante l’esperienza limitata. Paola Egonu sembra sia lì da una vita, sul campo a schiacciare palloni, tanta è la maturità che dimostra ogni volta che indossa la maglia azzurra (e non solo) ed è chiamata a risolvere le situazioni più difficili. Per lei la definizione di “opposto ignorante” non calza a pennello perché la veneta di origine ...

Volley - Mondiali 2018 : il calendario delle partite dell’Italia nella Final Six. Quando gioca - a che ora e su che canale vederla in tv : L’Italia vuole continuare a sognare ai Mondiali 2018 di Volley maschile e approccia la terza fase con grande entusiasmo, gli azzurri sono tra le sei grandi del Pianeta dopo aver incantato nelle prime due settimane della rassegna iridata e ora puntano ancora più in alto: l’obiettivo della semiFinale è davvero tangibile per Ivan Zaytsev e compagni che però sono chiamati a due partite particolarmente complesse contro Serbia e Polonia. ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia - ora facci sognare! La Nazione abbraccia gli azzurri - Final Six da brividi per volare in semifinale : ... deve mostrare i muscoli e deve continuare a mietere vittime facendo sognare un intero Paese che sta scoprendo la meraviglia di questo sport. Foto: Valerio Origo

Volley - Mondiali 2018 : Italia - ora facci sognare! La Nazione abbraccia gli azzurri - Final Six da brividi per volare in semifinale : Ora c’è un Paese intero a seguirli, ora c’è tutto un popolo a supportarli, ora ci sono milioni di tifosi e di appassionati che stanno sognando in grande. Gli azzurri stanno facendo volare tutta l’Italia da due settimane, a suon di vittorie hanno scaldato il cuore della Nazione, hanno fatto breccia negli animi di tutti e ci hanno uniti sotto un tricolore trascinandoci con il loro gioco, con il loro carisma, con la loro grinta, ...

Volley - le gare dell'Italia su Rai 2 alle Final Six : sfida alla Polonia - evitata la Russia : Sorteggio benevolo per l'Italia maschile di Pallavolo, dopo la qualificazione alle Final Six [VIDEO]dei Mondiali 2018 di Volley. Le avversarie della Nazionale azzurra saranno i campioni del mondo in carica della Polonia e la mina vagante Serbia. Evitate le tre big del campionato iridato: USA, Russia e Brasile. Tute e tre sono state sorteggiate nel girone I. Rai Due trasmettera' in diretta le partite che l'Italia giochera' contro la Serbia e la ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : le avversarie dell’Italia ai raggi X. Cina corazzata - la Turchia di Guidetti fa paura : L’Italia si sta avviCinando a grandi passi ai Mondiali 2018 di Volley femminile che si disputeranno in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. La nostra Nazionale si presenterà nel Sol Levante ricoprendo il ruolo di outsider, la classica mina vagante che può fare saltare il banco e che può provare a puntare alla Final Six. Le ragazze di Davide Mazzanti incominceranno la loro avventura nel girone di Sapporo contro Cina, Turchia, Bulgaria, ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : la giovane Italia outsider di lusso della rassegna iridata : outsider di lusso. Questa può essere la definizione giusta per l’ItalVolley rosa che si prepara ad affrontare la cavalcata mondiale in Giappone. Non è sicuramente tra le grandi favorite la squadra allenata da Davide Mazzanti ma la rassegna iridata mai come stavolta appare incerta e senza un vero padrone alla vigilia e, in una situazione del genere, potrebbero aprirsi spazi interessanti in un torneo lungo e difficile come il Mondiale. L’Italia è ...

Mondiali Volley 2018 femminili – L’Italia sfida l’Azerbaigian in un doppio test match : Mondiale Volley 2018 femminile: doppio test match contro l’Azerbaigian per le azzurre In vista dell’esordio nel Campionato del Mondo femminile 2018 (29 settembre – 20 ottobre) le azzurre di Davide Mazzanti sono al lavoro a Sendai. Oltre agli allenamenti Chirichella e compagne domani e mercoledì saranno impegnate in due amichevoli contro l’Azerbaigian (Pool C del Mondiale), entrambe in programma alle ore 11.30 ...

Volley - Mondiali 2018 : quando gioca l’Italia e a che ora? Le date delle sfide a Serbia e Polonia. Su che canale vederle in tv : Siamo alla stretta finale: l’Italia ha raggiunto la terza fase dei Mondiali di Volley ed ora farà di tutto per andare a giocarsi un posto sul podio o magari qualcosa di ancora più grande. Sarà Torino a sospingere gli azzurri verso un traguardo che, dopo le prime due fasi praticamente perfette, appare davvero possibile. Tra mercoledì 26 e venerdì 28 verranno definite le quattro semifinaliste: si ricomincia da zero: nella Pool J saranno in ...