Vita su Marte | nel sottosuolo del pianeta rosso emergono nuove prove | “simile ai luoghi

UNA Vita - anticipazioni puntata di lunedì 24 e martedì 25 settembre 2018 : anticipazioni puntata 560 di Una VITA di lunedì 24 e martedì 25 settembre 2018: Leonor intende pubblicare il racconto di Tirso in tiratura limitata, in pratica ne sarà stampata solo qualche copia da vendere al chiosco di Fabiana e da mandare in visione ad alcuni editori… Antoñito convince un altro uomo d’affari a dargli i propri soldi con la promessa di investirli con profitto; il ragazzo però sta nascondendo qualcosa, in quanto ...

UNA Vita - anticipazioni puntata di martedì 18 e mercoledì 19 settembre 2018 : anticipazioni puntata 557 di Una VITA di martedì 18 e mercoledì 19 settembre 2018: Ursula propone a Teresa e a Mauro un’alleanza al fine di incastrare Cayetana, ma chiede ai due di concederle ancora del tempo prima di agire. Lolita dà a Antoñito un pugno dopo che lui la bacia; inoltre il ragazzo apprende del fondo creato dalle domestiche per i momenti di difficoltà finanziaria e gli viene un’idea per ...

"Martedì a cena da me?" Calenda inVita pubblicamente Gentiloni - Minniti e Renzi : Martedì cena a casa Calenda, a parlare di Pd. L'invito è partito via Twitter da parte dell'ex ministro dello Sviluppo economico in risposta a una sollecitazione di Giuliano Da Empoli. "Un invito formale" rivolto da Calenda a Paolo Gentiloni, Marco Minniti e Matteo Renzi.Da Empoli aveva scritto, sempre su Twitter che "la Storia non sarà clemente con i quattro leader del Pd, Renzi, Gentiloni, Calenda, Minniti che condividono ...

Vita nello spazio : la sfida - insediamenti umani ai poli di Marte : La colonizzazione di Marte, negli ultimi anni, è uno degli obiettivi principali di tutte le agenzie spaziali. Ma qual è il luogo più adatto in cui costruire future colonie? Secondo un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Acta Astronautica e presentato nella conferenza internazionale sul turismo del futuro, le regioni polari del pianeta potrebbero essere il luogo ideale, perché ospiterebbero strati di ghiaccio e risorse ...

UNA Vita - anticipazioni puntata di lunedì 10 e martedì 11 settembre 2018 : anticipazioni puntata 553 di Una VITA di lunedì 10 e martedì 11 settembre 2018: Martin sta fingendo di essere Antoñito e Ramon e Trini cercano di convincere Veracruz di stare cercando la persona sbagliata; l’uomo sembra cascarci, ma poi Martin lo fa cadere dalle scale e così l’investigatore deve fermarsi per due giorni in casa Palacios. Simon riceve una lettera da Nemesio, presunto superstite del naufragio, il quale intende ...

Ascolti TV | Martedì 4 settembre 2018. The Good Doctor 19.47% – 19.93% - Che Vuoi Che Sia 9.16%. Vita in Diretta (16.71%) ancora in testa su Pomeriggio Cinque (15.3%-15.6%) : The Good Doctor Nella serata di ieri, 4 settembre 2018, su Rai1 l’appuntamento con The Good Doctor ha conquistato 4.311.000 spettatori pari al 19.47% di share nel primo episodio e 4.043.000 spettatori pari al 19.93% nel secondo episodio. Su Canale 5 il film in prima tv Che Vuoi Che Sia ha raccolto davanti al video 1.731.000 spettatori pari al 9.16% di share. Su Rai2 Indietro Tutta – 30 e l’ode in replica ha interessato 1.299.000 spettatori pari ...

UNA Vita - anticipazioni puntata di martedì 4 settembre 2018 : anticipazioni puntate 543 e 544 di Una VITA di martedì 4 settembre 2018: Simon dice ad Arturo che contatterà Remedios, ma il colonnello lo ignora e gli ordina di non intromettersi più! Ursula ha perso la memoria e la assiste la Valenciana, la stessa donna che aveva informato Teresa della gravidanza. Dopo la confessione di Benito, Ramon intende riconquistare Trini e le prepara una sorpresa con l’aiuto di Lolita, Maria Luisa e Antoñito. ...

Marte - è italiana la scoperta dell’acqua sul pianeta rosso. Ma perché ci sia Vita servono tre cose : Un vero peccato. Di recente la stampa che ci riguarda non è particolarmente gratificante, il che rende ancora più spiacevole che non venga data la giusta evidenza a una notizia che ci onora come Paese. Il 3 agosto 2018 sul numero 6401 del volume 362, pagine 490-493 di Science, viene pubblicato un rapporto – prima firma Roberto Orosei dell’Istituto di Radioastronomia, presso l’Istituto nazionale di astrofisica di Bologna, seguita da altre ...

Ascolti TV | Martedì 28 agosto 2018. The Good Doctor 20.8% - La Peggior Settimana della mia Vita 11.8%. Guess My Age (2.7%) allunga su Chi Ti Conosce (1.2%) : Techetechetè: Maurizio Costanzo Su Rai1 l’appuntamento con The Good Doctor ha conquistato 4.109.000 spettatori pari al 20.8% di share. Su Canale 5 il film La Peggior Settimana della mia Vita raccolto davanti al video 2.272.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Rai2 Indietro Tutta – 30 e l’ode in replica ha interessato 1.305.000 spettatori pari al 7.9% di share (presentazione: 1.126.000 – 5.5%). Su Italia 1 Chicago Fire ha ...

UNA Vita - anticipazioni puntata di martedì 28 agosto 2018 : anticipazioni puntata 534 e 535 (prima parte) di Una VITA di martedì 28 agosto 2018: Cayetana decide di negare qualsiasi responsabilità riguardo al sangue trovato in casa sua e ipotizza che qualcuno possa essere entrato nel suo appartamento mentre era in viaggio. In realtà, un flashback svela che Fabiana e Cayetana hanno portato Ursula in un casolare di campagna: la Sotelo-Ruz ordina a Fabiana di andarsene in modo da potersi ...

Marte : Scoperto un lago sotterraneo di acqua salata che ha i requisiti per ospitare la Vita : Marte: Scoperto un lago sotterraneo di acqua salata Su Marte c’è un grande lago di acqua liquida e salata, che ha tutti i requisiti per ospitare la vita. Si tratta di una scoperta eccezionale quella fatta dal radar italiano Marsis della sonda Mars Express. A individuare il lago con un diametro di 20 chilometri e una forma vagamente triangolare, è stato il radar Marsis, attivo dal 2005 a bordo sulla sonda Mars Express, dell’Agenzia ...