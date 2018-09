Via libera USA a vendita armi per 330 milioni di dollari a Taiwan

Migranti - manca Via libera al rimpatrio : 45 tunisini fermi a Palermo - : Gli immigrati erano già stati trasferiti dal centro trapanese di Milo all'aeroporto, ma dalla Tunisia non sarebbe arrivata l'autorizzazione al rimpatrio. A 5 sono stati notificati i fogli di via e ...

Real Madrid - Via libera al nuovo Bernabeu : costerà 525 milioni di euro : Il Santiago Bernabèu è certamente uno degli stadi più affascinanti del mondo, teatro dei successi storici e dei festeggiamenti del Real Madrid. Un impianto che sarà però presto soggetto a modifiche. Un altro passo in avanti verso la ricostruzione del nuovo Bernabèu è ...

Decreto sicurezza - Via libera : stop all’asilo ai condannati in primo grado Cosa c'è nel testo : Il provvedimento approvato all’unanimità. Salvini: «Sono felice, un passo avanti per rendere l’Italia più sicura»

Svizzera - Via libera alla legge anti-burqa in due cantoni. Quesito su scala nazionale nel 2019 : Dopo il Canton Ticino, anche il San Gallo ha introdotto in Svizzera – paese in Europa con il più alto numero di stranieri – il divieto di dissimulare il volto nei luoghi pubblici. La partecipazione al voto è stata del 35,8%. La proposta è stata accolta in tutti i comuni, con percentuali spesso superiori al 70% (83.830 voti contro 36.948) e la decisione apre la strada a quello che, probabilmente, sarà l’esito del Quesito quando ...

Marmolada : Consiglio veneto - Via libera a mozione 'sì a intesa 13 maggio 2002' (5) : (AdnKronos) - Il Presidente del Consiglio regionale, Roberto Ciambetti ha chiuso la seduta straordinaria ricordando che “essere qui oggi sulla Marmolada, a rappresentare l’interesse del veneto e dei veneti, è un grande onore e motivo d’orgoglio, per far sì che pezzi del nostro territorio non vengano

Marmolada : Consiglio veneto - Via libera a mozione 'sì a intesa 13 maggio 2002' (4) : (AdnKronos) - Il Governatore Luca Zaia ha sottolineato “Ringrazio l’ingegner Vascellari e il Sindaco di Rocca Pietore per l’ospitalità. Oggi celebriamo la storia di un Paese che è andato in rovina, perché ci troviamo a discutere di un problema che si trascina stancamente da ben 45 anni, ovvero dal 1

Marmolada : Consiglio veneto - Via libera a mozione 'sì a intesa 13 maggio 2002' (3) : (AdnKronos) - Il Presidente della Regione del veneto ha ribadito che "la Regione del veneto intende dare atto a quanto pattuito con la Provincia di Trento nel 2002, alla luce del fatto che solo il citato accordo aveva consentito, dopo molti anni, di pervenire ad una favorevole risoluzione della cont

Marmolada : Consiglio veneto - Via libera a mozione 'sì a intesa 13 maggio 2002' (2) : (AdnKronos) - "Il Protocollo, in particolare, sancisce che la definizione dei confini della Marmolada consentirebbe alle comunità interessate di avviare progetti comuni di rilancio della montagna. La stessa Provincia Autonoma di Trento ha confermato, con delibera di Giunta provinciale n. 990 del 10

Via libera al Decreto sicurezza : permesso umanitario abolito : Via libera del Consiglio dei ministri al Decreto Salvini o Decreto sicurezza, che ha unificato i precedenti testi su sicurezza e migranti. “#Decretosicurezza, alle 12.38 il Consiglio dei Ministri approva all’unanimità! Sono felice. Un passo in avanti per rendere l’Italia più sicura”. Sono state queste le parole del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, su Facebook. “Non lediamo nessuno diritto fondamentale: ...

Sicurezza e migranti - Via libera al dl. Salvini : 'Italia più sicura' - : Il Consiglio dei ministri approva all'unanimità il testo del decreto che il leader della Lega definisce "il più condiviso di questo governo". "Assoluta garanzia dei diritti delle persone e dei ...

Decreto sicurezza - Via libera del Cdm. Ecco cosa prevede : Rischio incostituzionalità per le nuove disposizioni in materia di immigrazione, dallo stop ai permessi umanitari, alle stretta sulla revoca dello status di rifugiato,. Ma Salvini: "Sarà modificabile ...

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto su migranti e sicurezza : Il provvedimento prevede misure relative all'ordine pubblico e ai migranti: stretta sui richiedenti asilo, più rapide le espulsioni di chi ha commesso reati penali e non solo per terrorismo - ...

Via libera al decreto sicurezza. Salvini : “Italia più sicura”. Ecco quali sono le novità : Via libera del Consiglio dei ministri al decreto che ha unificato i precedenti testi su sicurezza e migranti. «decreto sicurezza, alle 12.38 il Consiglio dei ministri approva all’unanimità! sono felice» commenta su Facebook Salvini. «Un passo in avanti per rendere l’Italia più sicura. Per combattere con più forza mafiosi e scafisti, per ridurre i c...

Via libera al decreto sicurezza : Dopo circa un'ora di discussione, il Cdm ha approvato il dl Salvini che contiene le norme sulla sicurezza e sull'immigrazione. "decreto sicurezza, alle 12.38 il Consiglio dei ministri approva all'...