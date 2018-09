Verona : in 24 ore scoperti responsabili danni corone a Divisione Acqui (2) : (AdnKronos) - A rendere possibile l’individuazione dei due autori del grave gesto contro il monumento, le immagini ad alta definizione delle telecamere di videosorveglianza presenti sui bastioni. “L’area dei bastioni – ha ribadito l’assessore alla Sicurezza Daniele Polato – è costantemente monitorat

Il direttore generale di Veronafiere - Giovanni Mantovani - alla " con il ministro Di Maio ed il sottosegretario - Michele Geraci - in Cina. ... : Nel 2018, Veronafiere ha organizzato, con Vinitaly, un road show a Shenzhen, Changsha e Wuhan ed è presente, ogni anno, con le iniziative della Vinitaly International Academy, a Pechino, Shanghai, ...

Un allenatore al giorno – Luigi Delneri - l’apice a Verona e Genova con qualche rimpianto di troppo : 1/6 Foto LaPresse/Marco Alpozzi ...

Muore dopo essere stato dimesso - indagini in corso a Verona : Morto dopo essere stato dimesso. La vicenda del 33enne deceduto lo scorso agosto dopo essersi recato al pronto soccorso tiene ancora banco a Verona. Morto dopo essere stato dimesso L'uomo, originario ...

Commercio : assessore Verona - lavoro domenicale non imposto ma scelta : Verona, 11 set. (AdnKronos) - “Sul tema delle chiusure domenicali di negozi e attività commerciali credo che sia fondamentale trovare un equilibrio fra le esigenze delle diverse categorie coinvolte, cioè i datori di lavoro, i lavoratori e i consumatori. Non bisogna essere talebani, né in un senso, n

Power Hits Estate 2018 : trionfa Loredana Bertè con i Boomdabash davanti a un’Arena di Verona sold out : un’Arena di Verona interamente piena in ogni posto ha ospitato lo show che per molti è l’erede del Festivalbar molto più rispetto al “fratello maggiore” di Canale 5 Wind Summer Festival (di cui la finale si svolgerà il 16 settembre in Piazza Duomo a Milano): si tratta di Power Hits Estate, giunto ieri sera alla sua seconda edizione. Quattro ore di musica e tormentoni dell’Estate 2018 italiani e internazionali (ma anche delle estati del ...

Nel cuore di Verona torna la tre giorni dedicata all'associazionismo e alla famiglia : Dal 7 al 9 settembre, il centro storico di Verona ospita la quattordicesima edizione della manifestazione, con spettacoli, convegni, testimonianze, musica e buon cibo per tutti. Slogan di quest'anno ...

Maltempo. Il Governatore Zaia ha firmato lo stato di crisi per Verona : Sono più di 180 gli interventi dei Vigili del Fuoco da sabato pomeriggio nel Veronese per le forti piogge che

Verona - segregata per due settimane in un cassone per mele dall'amante e datore di lavoro : Per fortuna le sue grida hanno richiamato l'attenzione di operai al lavoro ed è stata salvata. E' finita dopo due terribili settimane, la segregazione di una donna 44enne di origine polacca: il suo datore di lavoro e amante l'aveva rinchiusa in un cassone di mele sotto il sole cocente e a temperature proibitive nelle campagne veronesi, in localita' Sommacampagna. Un incubo che avrebbe potuto finire male se la donna non fosse stata liberata dalla ...

Verona - imprenditore sequestra l’amante in cassonetto frutta/ Aguzzino già denunciato per stupro su minori : Sommacampagna, sequestra l'amante e la rinchiude in un cassone della frutta dopo una lite: arrestato imprenditore. Le ultime notizie: denunciato in passato per violenza su minorenne(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 14:55:00 GMT)

TORTURA E SEQUESTRA L’AMANTE : CHIUSA IN CONTAINER FRUTTA/ Imprenditore Verona arrestato : aveva un complice : Sommacampagna, SEQUESTRA l'amante e la rinchiude in un cassone della FRUTTA dopo una lite: arrestato Imprenditore. Le ultime notizie: l'incubo è durato due settimane(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 12:54:00 GMT)

Verona - donna segregata per due settimane in un cassone per le mele : arrestato un imprenditore : I carabinieri l’hanno ritrovata così, rinchiusa in un cassone per le mele lasciato sotto il sole nei campi di Sommacampagna, nel Veronese. La donna polacca è stata segregata nella cassa per due settimane, dal 14 agosto, in poi. Per il suo aguzzino, un imprenditore agricolo, sono scattate le manette: le accuse nei suoi confronti sono sequestro di persona e tortura. Come riportano i quotidiano locali, tra la 44enne polacca e l’uomo di ...

Tortura e imprigiona la ex amante in un container sotto il sole per due settimane : arrestato imprenditore di Verona : Tortura e sequestro di persona: sono le accuse con le quali un imprenditore agricolo bolzanino di 53 anni, residente in provincia di Verona , è stato arrestato dai carabinieri di Villafranca di Verona ...

