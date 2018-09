Vento forte | paura a Napoli | albero si abbatte su auto vicino al liceo

Meteo - il gelo è arrivato : temperature in picchiata e Vento forte : L'allontanarsi dell'alta pressione lascerà spazio alle correnti fresche provenienti dal Nord Europa: una 'sciabolata' gelida...

Maltempo - forte Vento : disagi nell’Alessandrino : disagi per l’intera giornata nell’Alessandrino a causa del vento forte che ha interessato diverse zone della provincia. “Abbinato al clima particolarmente secco – spiegano dalla sala operativa dei vigili del fuoco – ha provocato alcuni incendi di sterpaglie a Pecetto di Valenza e, nel Casalese, a Ponzano e San Salvatore Monferrato, spenti senza particolari criticità”. Nel capoluogo di provincia, invece, ...

Maltempo - forte Vento nel Bolognese : alberi caduti e un semaforo danneggiato : Il forte vento sferza nel Centro-Nord Italia, interessando Abruzzo, Marche e Emilia Romagna. Diversi i danni nel Bolognese dove, nel primo pomeriggio, il vento ha causato finestre rotte, alberi caduti e un semaforo danneggiato tra i principali disagi. I vigili del fuoco hanno ricevuto decine di chiamate e svolto almeno 15 interventi in poche ore, soprattutto in provincia. A Bentivoglio un albero si è piegato fino ad appoggiarsi su una casa, ...

Aeroporto di Pescara : Vento troppo forte - ritardi e voli cancellati : Aereoporto di Pescara -Irrompe il maltempo sull'Abruzzo, disagi e voli cancellati a Pescara. Aeroporto di Pescara - Verso le 13:30 odierne, il fronte freddo generato da una saccatura di origine Nord...

Maltempo Marche : Vento forte e tromba d’aria - danni ingenti : vento forte nelle Marche dove una tromba d’aria ha interessato la zona tra Pesaro e Fano, pioggia e vento forte in provincia di Ancona, a San Benedetto del Tronto e nel Maceratese. L’improvviso peggioramento delle condizioni atmosferiche nelle Marche, con fenomeni intensi ma di breve durata in particolare sul litorale, ha reso necessari molti interventi dei vigili del fuoco soprattutto per piante finite in strada e su ...

Vento forte e mare agitato : è allerta meteo in Campania per 48 ore : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per Vento forte e mare agitato, valevole a partire dalle ore 20 di stasera e fino alla stessa ora di mercoledì. Su ...

Maltempo - forte Vento in Abruzzo : voli cancellati o dirottati : L’autunno è giunto e ha portato con sé piogge e Maltempo in Centro Italia, in particolare in Abruzzo dove a causa del forte vento che sta interessando in particolare la zona dell’aeroporto di Pescara, il volo Ryanair proveniente da Varsavia, con arrivo previsto alle 14.20, è stato dirottato sull’aeroporto di Ciampino, mentre quello diretto nella capitale polacca è stato cancellato dal vettore. Il velivolo arrivato dalla Polonia ...

Arriva l’autunno : temporali - temperature giù e Vento forte | : Brusco calo termico fino a 15 gradi in tutta Italia. Maltempo soprattutto in Romagna, Marche, Abruzzo e Molise

Allerta Meteo Campania : da stasera Vento forte e mare agitato : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di Allerta Meteo per vento forte e mare agitato, valido a partire dalle 20 di stasera e fino alla stessa ora di dopodomani. Su tutto il territorio si prevede “vento forte da Nord-Est“. Sulla zona 1, Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, si segnala anche “mare agitato al largo e lungo le coste delle isole“. L'articolo Allerta Meteo Campania: da ...

Maltempo - forte Vento a Napoli : danni e disagi - ‘scoperchiata’ palazzina : Una fortissima raffica di vento ha scoperchiato una palazzina che si trova in via Nuovo Tempio, nella zona di San Pietro a Patierno, a Napoli. A volare via, secondo quanto si apprende, e’ stata la guaina di copertura del terrazzo, finita in un parcheggio dell’Air Atitech, nei pressi dell’aeroporto di Capodichino, senza provocare problemi al traffico aereo. Un’altra parte della guaina e’ invece precipitata su alcune ...

L’aereo tenta l’atterraggio ma il Vento è troppo forte : le immagini della manovra sono da brividi : Il video mostra alcune delle conseguenze del tifone Cimaron che nei giorni scorsi si è abbattuto sul Giappone, causando allagamenti e vittime. L’aereo, un velivolo della All Nippon Airways, sta tentando di atterrare all’aeroporto internazionale di Tokyo ma a causa del forte vento deve rinunciare alla manovra L'articolo L’aereo tenta l’atterraggio ma il vento è troppo forte: le immagini della manovra sono da brividi ...

Vento forte : yacht di 24 metri in avaria vicino alle Tremiti - salvate 9 persone : A causa del Vento forte e di un’avaria, nella serata di ieri uno yacht di 24 metri ha iniziato ad andare alla deriva a 4 miglia dall’Isola di San Nicola, alle Tremiti: a bordo 6 persone persone tra i 60 ed i 65 anni, e 3 membri dell’equipaggio, che hanno lanciato l’allarme. Tutti sono stati tratti in salvo grazie all’interVento della Capitaneria di porto di Termoli. Il gruppo e un componente dell’equipaggio ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : in arrivo “temporali di forte intensità - Vento e mareggiate” : “Un minimo depressionario in rapido transito sull’Italia del nord determinerà condizioni di spiccata instabilità sulla nostra regione nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 agosto. Per la giornata di sabato 25 agosto sono previsti: – temporali diffusi anche organizzati di forte intensità ad iniziare dal pomeriggio. Per la giornata di domenica 26 agosto sono previsti: – temporali diffusi anche organizzati di forte ...

Maltempo - forte Vento nell’Isola del Giglio : yacht sbatte contro gli scogli e affonda : La barca affondata all’Isola del Giglio era in realtà uno yacht di 15 metri con a bordo 9 persone, compresi anche 5 bambini: tutti sono stati messi in salvo. Tra loro c’era anche Guido Meda, noto giornalista sportivo televisivo. Lo yacht, dopo aver sbattuto sugli scogli, è affondato. L'articolo Maltempo, forte vento nell’Isola del Giglio: yacht sbatte contro gli scogli e affonda sembra essere il primo su Meteo Web.