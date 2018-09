Vento forte e mare agitato | collegamenti a singhiozzo nel golfo di Napoli

Allerta Meteo Toscana : codice giallo per Vento forte fino a domani : Allerta Meteo codice giallo per vento fino alle 13 di domani, mercoledì 26 settembre su tutta la Toscana (ad eccezione di Lunigiana e Valle del Serchio): la Sala operativa unica della Protezione civile regionale ha prolungato lo stato di vigilanza a causa dell’intenso flusso di Grecale che sta spirando sul centro e sud Italia a causa della presenza di un robusto campo anticiclonico sulle Isole Britanniche e di un’area depressionaria ...

Allerta Meteo - la burrasca si intensifica sull’Italia : danni per il forte Vento in Campania - nubifragi verso la Sicilia [LIVE] : 1/18 Il cartellone autostradale caduto stamattina per il forte vento in autostrada ...

Maltempo - per il forte Vento cade cartello su strada nel Napoletano : Tragedia sfiorata sull'asse di supporto Nola-Villa Literno , nel Napoletano. A causa del forte vento un cartello stradale è crollato, cadendo sulla carreggiata: nessuna automobile è stata colpita. Il ...

Nola : Vento forte abbatte grosso cartello stradale - tragedia sfiorata : Come previsto, forti venti dai quadranti settentrionali e orientali stanno interessando oggi gran parte della penisola. Le raffiche più intense interessano le regioni adriatiche e i settori...

Nola-Villa Literno - cartello cade sulla strada per il forte Vento - : Tragedia sfiorata nel Napoletano, all'altezza di Caivano. La segnaletica è crollata sulla carregiata ma nessuna automobile è stata coinvolta

Vento forte : albero cade su un'auto vicino a un liceo del Vomero : Tragedia sfiorata sull'asse di supporto Nola-Villa Literno. Collegamenti difficili tra Napoli e Capri

Vasto incendio nel Pisano : previsto Vento forte anche oggi - “scenario apocalittico” : anche oggi, nel Pisano, nell’area colpita da un Vasto incendio, è previsto vento forte: da ieri sera sta spirando attorno a 20 km/h medio con raffiche tra 30-40 km/h, secondo quanto rilevato dalle previsioni del Lamma al quale il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, da stamani a Calci (Pisa), ha chiesto un aggiornamento delle condizioni meteo. Il vento, con direzione prevalente da nordest, risulta molto variabile sul sito ...

Vento forte - paura a Napoli : albero si abbatte su auto vicino al liceo : Via Giacomo Puccini, nel cuore del Vomero. Siamo nella strada che costeggia il liceo Sannazaro, 25 settembre mattina. Un albero si abbatte su un'auto in sosta, probabilmente a causa del forte...

Meteo - il gelo è arrivato : temperature in picchiata e Vento forte : L'allontanarsi dell'alta pressione lascerà spazio alle correnti fresche provenienti dal Nord Europa: una 'sciabolata' gelida...

Maltempo - forte Vento : disagi nell’Alessandrino : disagi per l’intera giornata nell’Alessandrino a causa del vento forte che ha interessato diverse zone della provincia. “Abbinato al clima particolarmente secco – spiegano dalla sala operativa dei vigili del fuoco – ha provocato alcuni incendi di sterpaglie a Pecetto di Valenza e, nel Casalese, a Ponzano e San Salvatore Monferrato, spenti senza particolari criticità”. Nel capoluogo di provincia, invece, ...

Maltempo - forte Vento nel Bolognese : alberi caduti e un semaforo danneggiato : Il forte vento sferza nel Centro-Nord Italia, interessando Abruzzo, Marche e Emilia Romagna. Diversi i danni nel Bolognese dove, nel primo pomeriggio, il vento ha causato finestre rotte, alberi caduti e un semaforo danneggiato tra i principali disagi. I vigili del fuoco hanno ricevuto decine di chiamate e svolto almeno 15 interventi in poche ore, soprattutto in provincia. A Bentivoglio un albero si è piegato fino ad appoggiarsi su una casa, ...

Aeroporto di Pescara : Vento troppo forte - ritardi e voli cancellati : Aereoporto di Pescara -Irrompe il maltempo sull'Abruzzo, disagi e voli cancellati a Pescara. Aeroporto di Pescara - Verso le 13:30 odierne, il fronte freddo generato da una saccatura di origine Nord...

Maltempo Marche : Vento forte e tromba d’aria - danni ingenti : vento forte nelle Marche dove una tromba d’aria ha interessato la zona tra Pesaro e Fano, pioggia e vento forte in provincia di Ancona, a San Benedetto del Tronto e nel Maceratese. L’improvviso peggioramento delle condizioni atmosferiche nelle Marche, con fenomeni intensi ma di breve durata in particolare sul litorale, ha reso necessari molti interventi dei vigili del fuoco soprattutto per piante finite in strada e su ...

Vento forte e mare agitato : è allerta meteo in Campania per 48 ore : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per Vento forte e mare agitato, valevole a partire dalle ore 20 di stasera e fino alla stessa ora di mercoledì. Su ...