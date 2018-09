Vela Oceanica – Naturanda al fianco di Patrick Phelipon per la Lunga Rotta

sportfair

(Di martedì 25 settembre 2018): un nuovo sponsor per ladiA fine agosto, è stato ospite del Cantiere della Memoria alle Grazie in una serata alla riscoperta-riproposizione della, la celebre impresa velica di Bernard Moitessier che il più italiano dei navigatori francesi, intende ripercorrere e per la quale è attualmente impegnato nellaa complessa preparazione. “Mi sto preparando con grande meticolosità all’impresa – ha dichiaratodurante la serata che ha avuto un notevole successo di partecipazione – nella complessa messa a punto della barca. Devo ancora decidere la data della partenza. Dipenderà dallo stato di avanzamento dei lavori a bordo e dei test velici necessari ad una giusta preparazione per potere presentarmi nel periodo propizio a navigare per un giro e mezzo nei quaranta ruggenti e nei cinquanta ...