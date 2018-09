Vasto incendio a Calci | in provincia di Pisa | evacuate centinaia di persone

Vasto incendio doloso nel Pisano 500 evacuati - a rischio i pompieri : Da ieri sera squadre dei vigili del fuoco del comando di Pisa stanno intervenendo sul Monte Serra, per un Vasto incendio di bosco di origine quasi certamente dolosa. Oltre 500 persone hanno dovuto abbandonare la loro casa Segui su affaritaliani.it

Vasto incendio nel Pisano - in fiamme il Monte Serra : case minacciate - “centinaia di evacuati - è un disastro” : Un Vasto incendio divampa sul Monte Serra, nel Pisano: le fiamme minacciano l’abitato di Calci. Il sindaco Massimiliano Ghimenti ha ordinato agli abitanti di abbandonare le case in via precauzionale, in particolare nella frazione di Montemagno e nelle zone di Torre e San Lorenzo: si tratta di un centinaio di persone, ospitate nella palestra comunale. Sul posto e al lavoro Vigili del fuoco e protezione civile, che lottano contro il forte ...

Vasto incendio nella notte a Calci nel Pisano : si valuta l’evacuazione di alcune case : Un Vasto incendio di bosco sta minacciando alcune abitazioni a Calci, nel Pisano. Sul posto stanno operando numerosi vigili del fuoco inviati anche dai comandi delle province limitrofe. Le fiamme sono state avvistate intorno alle 22 sul monte Serra e il fronte di fuoco e’ alimentato dalle raffiche di vento che soffiano sulla zona. Per precauzione e’ stato predisposto un punto di riunione per la popolazione al campo sportivo di Calci ...

Svizzera - Vasto incendio in un edificio a Zurigo : rischio crollo : Un incendio è scoppiato nelle prime ore di oggi in un edificio disabitato nei pressi della stazione centrale di Zurigo. Il rogo è sotto controllo da qualche ora, ma l’immobile commerciale rischia di collassare, ha precisato un portavoce del servizio di soccorso cittadino “Schutz und Rettung” (SRZ) a Keystone-ATS. L’allarme è stato dato attorno alle 2.15. Quando i pompieri sono arrivati sul posto, parte dei piani alti ...

Vasto incendio vicino Berlino : evacuate 3 cittadine : Un Vasto incendio è divampato a circa 50 km da Berlino: il vento ha alimentato le fiamme, che hanno distrutto almeno 300 ettari di bosco. L’incendio ha reso necessaria l’evacuazione di 3 cittadine: Frohnsdorf, Klausdorf e Tiefenbrunnen. L'articolo Vasto incendio vicino Berlino: evacuate 3 cittadine sembra essere il primo su Meteo Web.

Volontari della Racchetta all'Argentario per il Vasto incendio divampato nel pomeriggio di lunedì : Questa notte alle ore 2:30 una squadra di 4 Volontari anti-incendi boschivi de 'La Racchetta' della sezione di Arezzo partirà verso il Monte Argentario , GR, dove un incendio sta divampando dalle 18:...

Vasto incendio a Girifalco : Un Vasto incendio è divampato in loc. Correnti nel comune di Girifalco. 16 unità vigilfuoco al momento impegnati per un incendio di arbusti e macchia mediterranea che ha interessato una azienda ...