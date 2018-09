: Vaccini, Grillo: “Obbligo per morbillo, no per esavalente. Liberalizzare cannabis? Favorevole ma non è nel contratt… - fattoquotidiano : Vaccini, Grillo: “Obbligo per morbillo, no per esavalente. Liberalizzare cannabis? Favorevole ma non è nel contratt… - gennaromigliore : Dedicato a quelli che pensano che la battaglia sui vaccini non sia necessaria. Fanno i #novax con i figli degli alt… - SkyTG24 : Vaccini, ministro #Grillo: sì a obbligo per morbillo, no per esavalente -

"Noi non siamo contro i, siamo favorevoli, ma vogliamo che lo strumento dell'sia utilizzato in modo intelligente e solo". Così il ministro della Salute, Giulia. "Ad esempio -ha precisato- èl'sul morbillo, mentre non lo è per l'esavalente, per il quale credo sia sufficiente la raccomandazione".(Di martedì 25 settembre 2018)