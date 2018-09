Vaccini | Grillo | Obbligo solo per morbillo

Vaccini - Grillo : «Obbligatori per il morbillo non per l'esavalente» : «Noi non siamo contro i Vaccini» ma per «utilizzare lo strumento dell'obbligo in maniera intelligente, obbligando i cittadini laddove è necessario, sicuramente per...

Vaccini - Grillo : "Obbligatorio per il morbillo - non per l'esavalente" : Il ministro della Salute: "E' necessario l'obbligo sul morbillo, mentre per altre patologie è sufficiente la raccomandazione"

Vaccini - ministro Grillo : 'Obbligo per morbillo - no per esavalente' : "Non siamo contro i Vaccini ma per utilizzare lo strumento dell'Obbligo in maniera intelligente, impegnando i cittadini laddove è necessario, sicuramente per il morbillo". A dirlo il ministro della ...

Giulia Grillo : "Vaccini? L'obbligo è necessario per il morbillo - per altre malattie no" : "Noi non siamo contro i vaccini". Lo ribadisce il ministro della Salute, Giulia Grillo, che ai microfoni di L'Aria che Tira, su La7, spiega che la posizione del governo è quella di "utilizzare lo strumento delL'obbligo in maniera intelligente, obbligando i cittadini laddove è necessario, sicuramente per il morbillo. A differenza di altre patologie, dove è sufficiente la raccomandazione, come fanno altri Paesi, ad esempio ...

Vaccini - Grillo : 'Obbligatori per il morbillo non per l'esavalente' : 'Noi non siamo contro i Vaccini' ma per 'utilizzare lo strumento dell'obbligo in maniera intelligente, obbligando i cittadini laddove è necessario, sicuramente per il morbillo'. A differenza di altre ...

Vaccini - Grillo : "Obbligo per morbillo - non per esavalente"/ Ultime notizie - "sufficiente la raccomandazione" : Vaccini, Grillo: "Obbligo per morbillo, non per esavalente". Ultime notizie, il ministro della Sanità a L'aria che tira: "sufficiente la raccomandazione"(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 16:47:00 GMT)

Vaccini - ministra Grillo : “Obbligo per il morbillo va mantenuto - per l’esavalente no” : Secondo la ministra della Salute Giulia Grillo, intervenuta a 'L'Aria che tira' su La7, "Per gli altri Vaccini è possibile tornare a un pre-Lorenzin. Mantenendo però alta l'attenzione sul morbillo, che è il vero problema di questo Paese". E ha ribadito: "Noi ci siamo opposti al decreto Lorenzin, non perché siamo contro ai Vaccini".Continua a leggere

Vaccini - ministro Grillo : sì a obbligo per morbillo - no per esavalente - : La titolare del dicastero della Salute ha ribadito la volontà di superare il decreto Lorenzin per avere un sistema di obbligatorietà "intelligente e solo dove è necessario", affiancato dalla "...

Vaccini - Grillo : “Obbligo per morbillo - no per esavalente. Liberalizzare cannabis? Favorevole ma non è nel contratto” : “Vaccini? Ci siamo opposti al decreto Lorenzin, perché il nostro obiettivo, sia come forza politica, sia come governo, è superarlo. Non siamo contro i Vaccini, ma siamo favorevoli”. Sono le parole pronunciate a L’Aria che Tira (La7) dal ministro della Salute, Giulia Grillo, che smentisce anche le voci, da lei definite “fake news”, secondo cui abbandonerebbe il suo dicastero a seguito della maternità. Sui Vaccini precisa: “Lo strumento ...

La Grillo torna sui Vaccini : "Obbligo per il morbillo ?ma non per l'esavalente" : Il ministro della Salute Giulia Grillo torna a parlare di vaccini, durante un intervento a "L'aria che tira" di La7.La Grillo ricorda che "noi ci siamo opposti al decreto Lorenzin e il nostro obiettivo è superarlo". Il superamento del decreto non si traduce in un'azione contro i vaccini: "non siamo contro i vaccini, siamo favorevoli". L'intenzione, però, è quella di fare in modo che "lo strumento dell'obbligo sia utilizzato in maniera ...

Vaccini - Grillo : "In arrivo disegno di legge che superi decreto Lorenzin" : "E' depositato al Senato un disegno di legge che supererà il decreto Lorenzin, un decreto emergenziale che non dà un quadro strutturale al Paese sulle politiche vaccinali". Così il ministro della ...

Vaccini - Zangrillo - FI - : M5S - benvenuti nel mondo reale : ... il governo ha avuto un primo sussulto di dignità! Di fronte all'incedere del calendario scolastico, hanno innestato la retromarcia facendo prevalere le ragioni della scienza e del buon senso. ...

Vaccini - Zangrillo - FI - : dopo allarme Oms Ministro Grillo desista da obbligo flessibile : ... facendo prevalere perciò le ragioni della scienza, o preferisca continuare nella scellerata battaglia no vax così bene interpretata dalla insigne immunologa , de' noantri, senatrice Taverna". Ad ...

Vaccini - i medici : ministra Grillo ascolti scienza - non apprendisti stregoni : Una richiesta forte al ministro della Salute, Giulia Grillo, perchè ascolti gli appelli arrivati in questi giorni da tutta la comunità scientifica nazionale sui Vaccini e non si faccia influenzare da ...