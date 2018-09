VACCINI | GRILLO | OBBLIGO PER MORBILLO | NON PER ESAVALENTE Ultime notizie

VACCINI - Grillo : “Obbligo solo per il morbillo - per l’esavalente la raccomandazione” : “Ci siamo opposti al decreto Lorenzin nel corso della scorsa legislatura e il nostro obiettivo come forza politica e come Governo è di superare il decreto. Non ci siamo opposti perché siamo contro i Vaccini: la nostra posizione è favorevole ai Vaccini, ma tende a utilizzare lo strumento dell’obbligo in maniera intelligente. Ovviamente obbligando i cittadini dove è necessario, sicuramente per il morbillo. A differenza invece di altre ...

VACCINI - Grillo : "Obbligo solo per morbillo" : Vaccini : obbligo per il morbillo, non per l'esavalente. "Ci siamo opposti al decreto Lorenzin nel corso della scorsa legislatura e il nostro obiettivo come forza politica e come Governo è di superare il decreto". Così il ministro della Salute Giulia Grillo, ospite della trasmissione 'L'aria che tira' su La7. "Non ci siamo opposti perché siamo contro i Vaccini: ...

Giulia Grillo : "VACCINI? L'obbligo è necessario per il morbillo - per altre malattie no" : "Noi non siamo contro i vaccini". Lo ribadisce il ministro della Salute, Giulia Grillo, che ai microfoni di L'Aria che Tira, su La7, spiega che la posizione del governo è quella di "utilizzare lo strumento delL'obbligo in maniera intelligente, obbligando i cittadini laddove è necessario, sicuramente per il morbillo. A differenza di altre patologie, dove è sufficiente la raccomandazione, come fanno altri Paesi, ad esempio ...

VACCINI - ministra Grillo : “Obbligo per il morbillo va mantenuto - per l’esavalente no” : Secondo la ministra della Salute Giulia Grillo, intervenuta a 'L'Aria che tira' su La7, "Per gli altri Vaccini è possibile tornare a un pre-Lorenzin. Mantenendo però alta l'attenzione sul morbillo, che è il vero problema di questo Paese". E ha ribadito: "Noi ci siamo opposti al decreto Lorenzin, non perché siamo contro ai Vaccini".Continua a leggere

