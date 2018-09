Usa | Trump | non in programma incontro con Rohani | ' uomo adorabile'

Usa : Trump - 'non in programma incontro con Rohani - è uomo solo' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa - un giudice blocca Trump : stop alla caccia agli orsi grizzly : Buone notizie per gli orsi grizzly del parco di Yellowstone: un tribunale federale h a bloccato il progetto del presidente Donald Trump di riaprire la caccia ai plantigradi. A giugno la Casa Bianca ...

Usa - Trump : 'Democratici al lavoro per distruggere Kavanaugh' : "I democratici stanno lavorando duro per distruggere" Brett Kavanaugh, il giudice nominato alla Corte Suprema. Lo twitta Donald Trump, definendo Kavanaugh un "uomo meraviglioso, che ha il potenziale ...

Usa : ambientalisti contro Kavanaugh - ideale per agenda Trump : ANSA, - ROMA, 24 SET - "Brett Kavanaugh è perfettamente adatto all'agenda anti-ambientalista di Trump". Lo scrive sul suo sito la principale associazione ambientalista statunitense, il Sierra Club. "...

In Usa è battaglia sul giudice «molestatore» ma Trump - che lo ha scelto - lo difende : Donald Trump è tornato a difendere il giudice Brett Kavanaugh, da lui nominato alla Corte suprema, definendo le accuse di molestie sessuali nei suoi confronti «totalmente politiche». «È un uomo ...

Usa-Cina - in vigore i nuovi dazi. Pechino accUsa Trump di «bullismo commerciale» : Sono scattati all'alba i nuovi dazi tra Stati Uniti e Cina. Da parte americana, sono colpiti con tariffe del 10% ben 200 miliardi di beni made in China. La risposta cinese, più contenuta, prende di ...

Escalation guerra commeciale Usa-Cina : oggi operativi dazi Trump da $200 mld. Nuove minacce : Nuovi scambi di minacce tra gli Usa e la Cina, nel giorno stesso in cui diventano effettivi i dazi doganali del valore di $200 miliardi che l'amministrazione Trump ha imposto su diversi beni cinesi.

LeBron James risponde alle provocazioni di Trump con classe : “è il Presidente Usa e perde tempo a insultarmi” : LeBron James risponde agli attacchi di Donald Trump con classe: il ‘Re’ usa il sarcasmo e respinge le invettive del Presidente USA LeBron James non è soltanto il miglior giocatore NBA attualmente in attività, ma è anche un’importante figura sociale, un’icona per la comunità afroamericana e a modo suo una personalità in grado di influenzare l’opinione pubblica. Il numero 23 dei Lakers prende seriamente il suo ruolo ...

Usa - Trump contro il viceministro della Giustizia : "Sradicare il fetore persistente" : Il presidente americano attacca Rod Rosenstein, che voleva intercettarlo segretamente per rimuoverlo dall'incarico

Gabbard - Parlamentare Usa : Trump e Pence proteggono "al Qaeda e altri gruppi jihadisti in Siria" : Mentre la politica di attacco alla Siria fallisce chiaramente su basi morali, legali e consequenziali, probabilmente si ritorcerà contro basi realiste. Qual è il tuo punto di vista in termini di chi ...

Usa - Trump vara nuova cyber strategia : 'Pronti all'offensiva' : Il presidente Usa, Donald Trump, ha firmato una nuova cyber strategia che aumenterà le cyber operazioni offensive, facendo marcia indietro rispetto alla politica di Barack Obama. Lo ha annunciato il consigliere per la sicurezza nazionale, John Bolton. "Faremo - ha spiegato - un sacco di cose in chiave offensiva, i nostri avversari lo devono sapere". ...