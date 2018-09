Usa | ' Prima' per Corte Suprema | Kavanaugh si difende su Fox

Il vizio di Bacco : alcol - prima caUsa di morte nel mondo - 3 milioni di decessi ogni anno : L’ultimo rapporto diffuso dall’OMS addita l’alcol come causa primaria di morte per 3 milioni di persone ogni anno nel mondo. Un numero sconcertante di decessi dovuto ad un eccessivo consumo di alcolici che determinerebbe non solo la morte, ma un’altra serie di patologie di primaria importanza: malattie infettive, malattie cardiovascolari, cirrosi epatica, diabete, malattie mentali, omicidi, incidenti stradali, e un impressionante numero di ...

Enrico Silvestrin : bufera prima del GF Vip 3 - accUsato di omofobia : Enrico Silvestrin è uno dei nuovi concorrenti del GF Vip 3, ma potrebbe rischiare la partecipazione nel reality. L’ex volto di MTV ha infatti pubblicato nelle scorse ore un video che ha subito alimentato le polemiche del caso. Diversi insulti di troppo pubblicati su Instagram potrebbero spingere il GF Vip 3 a prendere le distanze da Enrico Silvestrin e richiedere spiegazioni oppure scegliere di procedere con l’espulsione. Enrico ...

Spiagge plastic free - nel tour Wwf primato dell'Usa e getta : 'Sono almeno 7.000 le specie marine minacciate dalla plastica nel mondo' ha dichiarato la presidente del Wwf Italia Donatella Bianchi, aggiungendo: 'Oltre il 90% dei danni provocati dai nostri ...

Volley - Mondiali 2018 : chi è la favorita dopo la prima fase? La griglia di partenza : Usa in pole - Italia in scia. Russia e Francia a rischio eliminazione : Secondo giorno di riposo ai Mondiali 2018 di Volley maschile, grande vigilia prima dell’inizio della seconda fase che si disputerà nel weekend del 21-23 settembre. La rassegna iridata sta per entrare nel vivo, le migliori 16 Nazionali sono pronte per darsi battaglia alla caccia dei sei pass per la terza fase che si svolgerà la prossima settimana a Torino e che spalancherà le porte delle semifinali. Ora non si può più scherzare e ogni ...

Un liceo di Piacenza è la prima scuola d'Italia a Usare una tecnologia anti-cellulari : Il loro uso si è diffuso anche durante concerti e spettacoli, tribunali, matrimoni o eventi per bambini. L'inventore del progetto aveva raccontato in un'intervista a Wired di aver avuto l'idea della ...

Volley - Mondiali 2018 : il borsino dopo la prima fase. Italia - Usa e Polonia ruggenti. Deludono Russia e Francia - Brasile da rivedere : Si è conclusa la prima fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile, le migliori 16 Nazionali rimaste in corsa ora si daranno battaglia nella seconda fase che si giocherà nel weekend del 21-23 settembre tra Milano, Bologna, Sòfia e Varna. Tracciamo un bilancio delle varie squadre dopo le prime cinque partite giocate, chi sale e chi scende, il borsino delle formazioni di punta. CHI SALE: Italia. La nostra Nazionale è sembrata la squadra più ...

Mondiali Volley 2018 – ConclUsa la prima fase : tutti i risultati : I Mondiali di Volley 2018 passano alla loro seconda fase, l’Italia conclude la prima parte di competizione a punteggio pieno Conclusa la prima fase dei Campionati del Mondo Maschili Pool A (Firenze/Roma) – 9/9 Italia-Giappone 3-0; 12/9 Domenicana-Slovenia 1-3; Belgio-Argentina 3-1. 13/9 Dominicana-Giappone 0-3; Italia-Belgio 3-0. 14/9 Argentina-Dominicana 3-0; Giappone-Slovenia 1-3. 15/9 Belgio-Slovenia 2-3; Italia-Argentina 3-1. ...

Non è l’Arena - Jimmy Bennett ospite di Massimo Giletti il 23 settembre : l’accUsatore di Asia Argento rilascerà la prima intervista in un programma tv : Jimmy Bennett sarà ospite di Non è l’Arena domenica 23 settembre su La7. Il colpaccio di Massimo Giletti viene annunciato dal Corriere della sera, per la prima volta l’accusatore di Asia Argento rilascerà un’intervista in un programma televisivo. L’attore, come rivelato dal New York Times, ha accusato l’attrice di violenza sessuale per fatti risalenti al 2013 quando aveva solo 17 anni. In seguito aveva poi ...

Brexit - NAFTA - tensioni Usa-Iran : la calma prima della tempesta? : Più ravvicinato è il meeting BoJ, con attenzione principale incentrata su quali saranno i possibili effetti delle tariffe commerciali sull'economia giapponese. Per quanto riguarda la Turchia, i tassi ...

Ottima qualità delle uve : conclUsa la prima vendemmia integralmente DOC del Pinot grigio delle Venezie : Si chiude in questi giorni la seconda vendemmia del Consorzio DOC delle Venezie – e la prima a DOC integrale del Pinot grigio – che registra una qualità e una sanità molto buona delle uve e una crescita media dei volumi, tra le differenti aree viticole, che oscilla tra il 15 e il 20% sulla media delle ultime annate, in linea con la positiva tendenza nazionale, sfiorando in alcune zone il +30% sul 2017, coerente con il trend ...

Asta frequenze 5G : conclUsa la prima giornata di rilanci : Si è conclusa ieri 13 settembre, la prima giornata di rilanci per la gara sulle frequenze 5G . L'ammontare totale delle offerte vincenti è salito a 2,83 miliardi, con un incremento di 345,4 milioni ...