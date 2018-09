Usa - giudice blocca caccia a grizzly : era la prima dal 1991 : Un giudice federale ha bloccato la caccia ai grizzly prevista sulle Montagne Rocciose per la prima volta dal 1991, ripristinando di fatto la protezione per gli orsi bruni americani. E' la terza volta ...

Giovedì sarà il giorno decisivo per il giudice Kavanaugh e la sua accUsatrice : New York. Mancano quarantuno giorni alle elezioni di metà mandato e in un’America dove la disoccupazione è praticamente a zero e la Borsa tocca record positivi il Partito repubblicano al governo e l’Amministrazione Trump sono molto indietro nei sondaggi rispetto ai democratici, in alcuni casi lo sva

In Usa è battaglia sul giudice «molestatore» ma Trump - che lo ha scelto - lo difende : Donald Trump è tornato a difendere il giudice Brett Kavanaugh, da lui nominato alla Corte suprema, definendo le accuse di molestie sessuali nei suoi confronti «totalmente politiche». «È un uomo ...

Usa - seconda donna accUsa giudice Kavanaugh di molestie : Una seconda donna accusa Brett Kavanaugh, il giudice scelto da Donald Trump per la Corte Suprema, di molestie sessuali. Secondo quanto riporta il New Yorker, i fatti risalirebbero a quando Kavanaugh ...

La donna che ha accUsato di violenza sessuale il candidato giudice alla Corte Suprema americana Brett Kavanaugh sarà ascoltata dal Senato americano : Christine Blasey Ford, la donna che ha accusato di violenze sessuali il candidato giudice alla Corte Suprema americana Brett Kavanaugh, scelto dal presidente Donald Trump, sarà ascoltata giovedì 27 settembre dalla commissione Giustizia del Senato. La commissione è l’organo che dovrà decidere se The post La donna che ha accusato di violenza sessuale il candidato giudice alla Corte Suprema americana Brett Kavanaugh sarà ascoltata dal Senato ...

Anita Hill e il giudice accUsato di molestie : La vicenda di Brett Kavanaugh, giudice nominato da Donald Trump alla Corte Suprema e oggi accusato di molestie, ha un precedente. Era il 1991 e allora vinse il giudice. La storia di Anita Hill “Non possiamo rivedere quel che è accaduto nel 1991, ma possiamo far andare le cose in modo migliore”, s

La donna che ha accUsato il giudice Kavanaugh di averla aggredita sessualmente ha chiesto che l’FBI indaghi sulla vicenda : Christine Blasey Ford, la donna che ha accusato Brett Kavanaugh (il giudice scelto da Donald Trump per la Corte Suprema) di averla aggredita sessualmente vuole che l’FBI si occupi delle sue accuse prima che le si presenti in Senato a parlarne, The post La donna che ha accusato il giudice Kavanaugh di averla aggredita sessualmente ha chiesto che l’FBI indaghi sulla vicenda appeared first on Il Post.

Usa - l'accUsatrice del giudice Kavanaugh chiede indagine dell'Fbi : Christine Blasey Ford vuole che l'Fbi indaghi sulle sue accuse di aggressione sessuale da parte del giudice nominato alla Sorte suprema Brett Kavanaugh prima di deporre al Senato. Lo ha reso noto il ...

Usa - GIUDICE KAVANAUGH ACCUsaTO DI MOLESTIE/ Scelto da Trump per Corte Suprema : “mi difenderò” : GIUDICE KAVANAUGH nei guai? Il candidato da Trump alla Corte Suprema ACCUSATO da una donna 51enne di aggressione sessuale nei primi anni Ottanta, lui nega.(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 20:15:00 GMT)

Usa - giudice voluto da Trump alla Corte Suprema accUsato di molestie sessuali. Lui : “E’ completamente falso” : Brett Kavanaugh, il giudice nominato dal Presidente degli Stati uniti, Donald Trump, alla Corte Suprema ha respinto come “completamente false” le accuse di molestie da parte di Christine Blasey Ford. La 51enne aveva dichiarato che il giudice ultra-conservatore e repubblicano di ferro scelto da Donald Trump per sostituire il moderato repubblicano Anthony Kennedy l’avrebbe molestata sessualmente insieme a un altro compagno quando ...