Uomini e Donne | Trono over | Puntata 25 settembre 2018 | anticipazioni e diretta

Uomini e Donne - Ida e Riccardo sono tornati insieme : addio Trono Over : Ida e Riccardo di nuovo fidanzati lasciano il Trono Over di Uomini e Donne Oggi, 25 Settembre 2018, va in onda una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne in cui Ida e Riccardo comunicano di essersi lasciati e tornano a sedersi nei rispettivi parterre. In ogni caso, la cosa è durata ben […] L'articolo Uomini e Donne, Ida e Riccardo sono tornati insieme: addio Trono Over proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Sara è stata smascherata e risponde : 'I miei genitori stanno male' : Dopo lo scandalo che, nel corso di queste ore, sta travolgendo l'ex tronista di Uomini e Donne Sara Affi Fella, la ragazza ha deciso di rompere il silenzio e commentare: "i miei genitori stanno molto male, non mi sento di aggiungere altro". Queste sono state le sue parole nel corso di una brevissima intervista con un noto portale di gossip. Sara smascherata a Uomini e Donne Tutto ha avuto inizio quando sono stati diffusi online alcuni ...

Sara Affi Fella - la “fake single” di Uomini e Donne : Cosa sarebbe disposto a fare un giovane per trovare lavoro? C’è chi manda curriculum ovunque, chi attraversa l’Italia per fare un concorso, chi deve pregare il proprio capo per avere non il meritato stipendio, ma un misero rimborso spese (rigorosamente in nero), ma c’è anche chi decide di mettere in piedi una storia che fa invidia ai più grandi sceneggiatori di Hollywood. È il caso di Sara Affi Fella. Dopo la partecipazione a Miss Italia quando ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella abbandonata da pubblico - follower e sponsor : “Ci dissociamo dai suoi sotterfugi”. E lei si cancella dai social : Il diabolico piano costruito dall’ex tronista Sara Affi Fella è andato in frantumi. Quando la 21enne originaria di Napoli si era seduta sul trono di Uomini e Donne, spacciandosi per single e dichiarandosi pronta per una nuova storia d’amore, in realtà era ancora fidanzata con lo storico compagno Nicola Panico (che, secondo i racconti della redazione del programma, nascondeva all’evenienza in macchina o nell’armadio di ...

Uomini e donne - Raffaela Giudice : "Non ho aggredito Teresa Langella - non mi interessa" : Attraverso le gettonate domande di Instagram, Raffaela Giudice ha risposto ad alcune curiosità in merito all'incontro con Teresa Langella avvenuto qualche giorno fa nello studio di Uomini e donne. Le due si erano conosciute, come noto, a Temptation Island dove Teresa, oggi tornista, aveva insidiato la coppia formata da Raffaela e Andrea Celentano, il personal trainer di cui è innamorata da 8 anni.Io non ho aggredito nessuno! Non mi ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella scaricata da tutti i suoi sponsor : Perché dopo che diversi personaggi del mondo dello spettacolo hanno detto la loro su Sara Affi Fella , anche le sue agenzie l'hanno abbandonata. Proprio quelle agenzie che grazie ai social le davano ...

Uomini e Donne - cachet stellare : ecco quanto guadagnano Gianni Sperti e Tina Cipollari : FUNWEEK.IT - Sappiamo che Uomini e Donne è diventato negli anni un programma cult anche grazie a personaggi come Gianni Sperti e Tina Cipollari che hanno fatto spettacolo assicurando a Queen...

Grande Fratello Vip 2018 - prima puntata noiosissima e concorrenti assortiti secondo la solita logica : dall’artista gay eccentrico alla quota Uomini e Donne - non manca nessuno : Il Grande Fratello (quasi) Vip conferma la regola dei reality: i kick off sono noiosissimi. Blindati tra gag forzate e la presentazione del cast, clip e sfilate in passerella. Colpa della totale assenza di dinamiche tra i concorrenti. Ilary Blasi, abito sexy e nuovo look, rifiata. Torna a casa dopo i flop estivi, Balalaika e Wind Summer Festival, e funziona: a suo agio aiuta ad alleggerire la narrazione con la solita battuta pronta. Signorini è ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella chiude il profilo Instagram : Discesa in picchiata di follower e sponsor che si dissociano e l'ex tronista disattiva il suo account ufficiale.

Ascolti tv pomeriggio - 24 settembre : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Terza settimana di sfida a tre. Secondo gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, lunedì 24 settembre 2018, chi ha vinto fra: Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne? Caterina Balivo su Rai 1, Bianca Guaccero su Rai 2 e Maria De Filippi su Canale 5 hanno continuato a sfidarsi per il titolo di regina della fascia pomeridiana. Fino ad ora, però, non c’è stata battaglia. Sul gradino più alto del podio si è sempre seduta la De Filippi. Medaglia ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella e Nicola Panico beccati nell'armadio : Cecilia Rodriguez massacrata : Cecilia Rodriguez si è sentita punta nell'orgoglio quando ha saputo che anche Sara Affi Fella e Nicola Panico si sarebbero imboscati nell'armadio, lontano da occhi indiscreti. La sorella di Belen ...

Uomini e Donne - trono over : il bacio tra Gemma e Rocco [VIDEO] : Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. Una delle protagoniste principali della puntata è stata ovviamente Gemma Galgani. La dama torinese sta conoscendo Rocco, cavaliere arrivato quest’anno nel programma di Maria De Filippi per conoscere solo Gemma. I due si stanno frequentando da un paio di settimane e la dama sembra gradire il suo corteggiamento. Eccovi il video: Uomini e Donne, trono over: ...