Uomini e Donne | Sara è stata smascherata e risponde | ' I miei genitori stanno male'

Uomini e Donne - anche Maria De Filippi commenta il "caso" Sara Affi Fella : La storia di Sara Affi Fella e del suo inganno a Uomini e Donne prende sempre più forma. Dopo essere stata smascherata dal racconto di Claudio della redazione, spuntano ancora dettagli sulla sua presa ...

Uomini E DONNE/ Lite tra Gemma e Tina : interviene Gianni Sperti e porta via la Galgani di peso! (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono Over. Barbara De Santi torna ad attaccare Gemma Galgani e promette scintille: "Non è sincera, non so quanto mi tratterrò!"(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 15:22:00 GMT)

Uomini e donne - Teresa Cilia - matrimonio in crisi : "Perché succede sempre a me?" : Periodo difficile per Teresa Cilia, il cui matrimonio con Salvatore Di Carlo è in crisi. L'ex tronista di Uomini e donne fino a questo momento non ha rilasciato interviste limitandosi soltanto a qualche dichiarazione pubblica via social. È capitato, per esempio, alcune ore fa quando in una Instagram Story si è sfogato così:Ci sono cose che forse non capirò mai, ci sono momenti in cui vorrei sprofondare, ci sono pensieri che rimangono ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella : gli sponsor la abbandonano e lei chiude il profilo Instagram : Spirano venti gelidi tra i capelli ricci di Sara Affi Fella. La ex tronista di Uomini e donne, infatti, dopo essere stata smascherata dalla redazione del programma che ha scoperto come durante il trono la ragazza continuasse a essere sentimentalmente legata al proprio ex Nicola Panico, sta pagando fino in fondo le conseguenze del suo inganno. Non solo i follower l’hanno abbandonata in massa, scendendo da poco più di un milione a 855mila ...

Uomini e Donne : Sara Affi Fella smascherata - arriva anche il commento di Maria De Filippi : Nel calderone dei commenti che stanno travolgendo Sara Affi Fella dopo la rivelazione delle bugie raccontate durante la sua permanenza a L'articolo Uomini e Donne: Sara Affi Fella smascherata, arriva anche il commento di Maria De Filippi proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

David Scarantino - chi è? / Uomini e donne - chiude con Valentina Autiero : la dama in lacrime! : David Scarantino è uno dei volti nuovi del Trono Over di Uomini e donne: bello, giovane e simpatico, a detta di molti telespettatori è il nuovo Giorgio Manetti.(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 14:52:00 GMT)

Ida e Riccardo di Uomini e Donne? Azzerate tutto : l’ultimo - incredibile - colpo di scena : Ida Platano e Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne, Azzerate tutto. Nella nuova puntata del trono over, che dobbiamo ancora vedere in tv, il pubblico assisterà a un altro, l’ennesimo, colpo di scena nella coppia che quest’estate ha partecipato anche a Temptation Island Vip. Dal reality condotto da Filippo Bisciglia erano usciti uniti. Più innamorati di prima e soprattutto più sicuri di portare avanti il loro rapporto. Riccardo ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella e il massacro mediatico : parla l'ex tronista - l'ultimo terremoto : Sono giorni tragici per Sara Affi Fella dopo il caos che l'ha investita per aver tenuto nascosta la sua relazione con Nicola Panico durante il trono di Uomini e Donne . Nella serata di ieri, lunedì 24 ...

Uomini e Donne - Giorgio Manetti si confessa dopo l'addio al programma : 'Dopo la tv - mi manca una sola donna' : Giorgio Manetti ha finalmente spiegato i veri motivi che lo hanno spinto a lsciare Uomioni e Donne di Maria de Filippi, nonostante fosse diventato uno dei personaggi più famosi. Al settimanale Ora, ...

IDA PLATANO E RICCARDO GUARNIERI/ Uomini e donne : dalla rottura alla pace ritrovata (Trono Over) : Ida PLATANO e RICCARDO GUARNIERI tornano nel parterre di Uomini e donne per cercare l'anima gemella. Poi però accade qualcosa che sorprende i telespettatori del Trono Over...(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 13:30:00 GMT)

Uomini e Donne | Trono over | Puntata 25 settembre 2018 : anticipazioni e diretta : Uomini e Donne, il talk dei sentimenti condotto da Maria De Filippi con gli interventi di Gianni Sperti e Tina Cipollari, torna con un un nuovo imperdibile appuntamento. Oggi assisteremo ad una nuova scoppiettante Puntata incentrata sugli sviluppi delle storie d'amore del Trono over animato da Gemma, David, Gianluca, Marco, Valentina, Rocco e gli altri protagonisti alla ricerca dell'anima gemella.prosegui la letturaUomini e Donne | Trono ...