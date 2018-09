Untraditional 2 | la serie tv di Fabio Volo arriva su Comedy Central

blogo

(Di martedì 25 settembre 2018) Casa nuova pere per la suatv. La seconda stagione, infatti, va in onda da questa sera, 25 settembre 2018, alle 21:00, su(canale 128 di Sky). In occasione della première, però, i primi due episodi saranno trasmessi in simulcast anche su Mtv (canale 130) che, dalla settimana prossima, manderà invece in onda le repliche il lunedì successivo, alle 22:50.La seconda stagione disegue il filone già portato avanti nella prima, che vedealle prese con l'interpretazione di sé stesso in un mondo che unisce realtà e finzione. Prosegue, così, il sogno del protagonista di realizzare unatv ambientata a New York, tra amici famosi e non che a volte lo sosterranno ed altre lo smonteranno.