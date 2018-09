Una pallottola nel cuore 3 | riassunto terza puntata

blogo

: RT @ehiaguilera: Doña carmen viene coinvolta in un incidente dove ci vuole solo un miracolo per salvarla praticamente non muore Francisco m… - _itsShoshi : RT @ehiaguilera: Doña carmen viene coinvolta in un incidente dove ci vuole solo un miracolo per salvarla praticamente non muore Francisco m… - HappyEarth1118 : Chi è Blu Yoshimi, Francesca in Una pallottola nel cuore Yoshimi, il suo secondo nome, le è stato dato dal leader s… - spettacolo_fp : È appena finita una nuova puntata. Vi è piaciuta? Ecco cosa accadrà nella prossima!: -

(Di martedì 25 settembre 2018) Unanel3,Bruno viene contattato da Adele Carrano (Paola Tiziana Cruciani), donna che non conosce. Ma questa, prima di parlargli, viene investita. L'uomo ricorda che la donna ha lo stesso cognome di Emanuele Carrano (Alessio Praticò), uomo che fu arrestato nel 2013 per aver ucciso la giovane archeologa Donatella Mori, ma che si è sempre dichiarato innocente. Il giovane aveva delle tracce di pelle sotto le sue unghie perché aveva provato a baciarla, e poi l'aveva graffiata.Bruno conosce anche Agata (la Cruciani), sorella gemella di Adele, che crede che se Emanuele sia nei guai sia anche per colpa di Adele, a cui il figlio era troppo attaccato. Nella borsa della sorella, inoltre, trova una terracotta di valore: Emanuele conferma che è un reperto rinvenuto da lui e da Donatella, ma ricorda anche che tutti i reperti erano stati rubati. Il ...