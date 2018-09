Una pallottola nel cuore 3 – Gigi Proietti veste i panni di un cronista di nera Puntate

Ascolti tv - Una pallottola nel cuore 3 batte l’esordio di Temptation Island Vip : La seconda puntata di ‘Una pallottola nel cuore 3‘ su Rai1 con Gigi Proietti si aggiudica la gara degli Ascolti nel prime time del 18 settembre con 4.022.000 telespettatori (share 17,5%). Ascolti tv prime time Su Canale 5 esordio positivo per ‘Temptation Island Vip‘ con 3.449.000 telespettatori (share 19.85%, più alto della fiction, complice una durata nettamente più lunga, picchi di 4 milioni 445mila telespettatori alle ...

Ascolti TV | Martedì 18 settembre 2018. Temptation Island Vip 19.85% (3 - 5 mln) - Una pallottola nel Cuore 17.51% (4 mln). Floris torna (6.58%) e batte Berlinguer (4.67%) : Simona Ventura Nella serata di ieri, Martedì 18 settembre 2018, su Rai1 – preceduto da una presentazione di 2 minuti (4.228.000 – 17.10%) – l’appuntamento con Una Pallottola nel Cuore 3 ha conquistato 4.022.000 spettatori pari al 17.51% di share. Su Canale 5 – dalle 21.27 all’una – la prima puntata di Temptation Island Vip ha ottenuto un ascolto pari a 3.449.000 spettatori e al 19.85% di share (Buonanotte: ...

Una pallottola nel cuore 3 - riassunto seconda puntata : Non si darà pace fino a quando non avrà scoperto l'assassino di Enrico (Giovanni Scifoni), il protagonista di Una pallottola nel cuore 3. Nella seconda puntata, in onda questa sera, 18 settembre 2018, alle 21:25 su Raiuno, Bruno (Gigi Proietti) dà il via alle indagini.Una pallottola nel cuore 3, riassunto seconda puntata ...

Una pallottola nel Cuore 3 : anticipazioni terza puntata del 25 settembre 2018 : Una Pallottola nel Cuore 3 Casi più forti ed appassionanti, una dose più massiccia di azione poliziesca, ed anche inaspettati colpi di scena, sono questi i principali elementi di novità di Una Pallottola nel Cuore 3, la serie tv con protagonista Gigi Proietti nei panni di Bruno Palmieri, raffinato cronista di nera che indaga su alcuni vecchi casi irrisolti che hanno insanguinato la Capitale. Ad affiancarlo nelle indagini come sempre il fedele ...

Una pallottola nel cuore 3 : anticipazioni della terza puntata : Una pallottola nel cuore 3: Bruno scoprirà la verità? Le indagini di Bruno Palmieri, interpretato da Gigi Proietti, non si fermano. I protagonisti di Una pallottola nel cuore 3 non riescono ad accettare la morte violenta dell’amico Enrico, poliziotto barbaramente ucciso nella prima puntata. La serie televisiva ha “perso” uno dei personaggi più amati dal […] L'articolo Una pallottola nel cuore 3: anticipazioni della terza ...

Una pallottola NEL CUORE 3 - anticipazioni terza puntata del 25 settembre : Martedì 11 settembre su Rai 1 è iniziata la terza stagione della fiction Una PALLOTTOLA nel CUORE, dunque il giornalista Bruno Palmieri è di nuovo in onda con sei nuovi gialli e altrettante indagini su casi ambientati a Roma. Location delle investigazioni di questa terza annata sono alcune delle più pittoresche ambientazioni della Capitale, come il Getto, Trastevere e il Bioparco. Ancora una volta, accanto al protagonista Gigi ...

