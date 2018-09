Una notte per scoprire la Terra con l’INGV

Stuprata da un tassista abusivo dopo Una notte in discoteca a Milano : Una giovane è stata sequestrata, a Milano, da un taxista abusivo che avrebbe dovuto accompagnarla a casa dopo la discoteca e che invece l'ha costretta a seguirlo a casa sua a Corsico (Milano) dove l'ha violentata. L'uomo, un marocchino, è stato rintracciato dai carabinieri e arrestato con l'accusa di violenza sessuale, rapina e sequestro di persona.L'uomo arrestato, un marocchino di 30 anni, è stato fermato dai carabinieri ...

Una notte (stupefacente) al museo : Quasi una stupefacente staffetta: stupefacente, nel senso più allucinogeno del termine. Il 19 settembre, a Medellín, è stato chiuso il museo dedicato al “re della cocaina” Pablo Escobar. Il giorno dopo, a Las Vegas, ha invece aperto il museo dedicato alla canapa indiana. Sia la chiusura in Colombi

Spalletti in "castigo" in tribUna - cerca un'altra notte magica - Conferenza live : Il tecnico è stato squalificato e non sarà in panchina per Inter-Fiorentina. Le sua parole dalla Pinetina

Napoli - sparatoria nella notte a via Argine : il 20enne ferito davanti alla fidanzata dopo Una lite : Rissa con un ferimento accidentale la scorsa notte a Napoli: gli agenti del commissariato di Ponticelli hanno arrestato Nicola Aulisio e Pietro La Pasta, 20 e 37 anni, accusati insieme a un'altra ...

Il Chelsea di Sarri è stato costretto a restare Una notte in più a Salonicco causa maltempo : Incubo Europa League per Sarri Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, i Blues di Maurizio Sarri sono stati costretti a restare una notte in più a Salonicco a causa del maltempo. Il Chelsea è rientrato solo ieri pomeriggio in Inghilterra e domani ci sarà la sfida ...

Chieti - interventi alla Villa ComUnale in vista dell'importante manifestazione "La Notte dei Ricercatori" - Abruzzo in Video : ... dalle 15.30 del 28 settembre fino alle 2 di Notte, ospiterà concorsi a premi per le scuole, spettacoli interattivi, balli, stand, visite guidate, laboratori e dj set . Si sta procedendo, dunque, ...

Il più antico olio di oliva della storia : il ritorno di Alberto Angela per 'Una notte a Pompei' : Un sito archeologico unico al mondo di cui non si sa mai abbastanza e che ci stupisce ogni giorno di più'.

Inter - che cuore! E per Una notte Spalletti può ignorare un problema : L'Inter conserva il problema del gioco, espresso a fatica anche in Champions contro il Tottenham. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che però spiega come il tecnico - almeno per una notte - possa fare a meno di pensarci. 'Resterebbe il problema di un gioco poco fluido, dove Brozovic è l'unica fonte, neppure sempre precisa,, ...

Avril Lavigne : «Una notte ho pensato di morire» : Con oltre 40 milioni di album venduti e otto nomination ai Grammy, la superstar internazionale Avril Lavigne pubblica la sua prima musica nuova in cinque anni. “Head Above Water” è disponibile nei digital store e su tutte le piattaforme streaming e uscirà venerdì 21 settembre nelle radio. Preceduta da una lettera ai suoi fans pubblicata la scorsa settimana sui suoi social, “Head Above Water” descrive il lato personale del ...

Il cielo sopra Napoli : piazza Plebiscito osservatorio astronomico per Una notte : Dal centro storico di Napoli fino al Complesso Universitario di San Giovanni a Teduccio, da Città della Scienza a Bagnoli, al Parco Ecologico Antonio D'Acunto e all'osservatorio Vesuviano di Ercolano.

Il film di Volker Schlöndorff contiene degli spunti interessanti per alzare di molto il livello dei confronti che avvengono tra i politici.

In fiamme nella notte Una casa in via Einaudi a Bra : ore di lavoro per i vigili del fuoco : Intervento dei vigili del fuoco di Alba e Bra nella notte per un grande incendio che ha danneggiato buona parte di una casa in via Einaudi a Bra. L'allarme è scattato all'1,15 e solo alle 4 i ...

Bob Sinclar distrutto. Il re della notte lasciato dalla moglie : “Ha Una vita troppo noiosa - voglio divertirmi” : “troppo noioso”. Sarebbe questo il motivo dell’abbandono della moglie nei confronti di Bob Sinclar. Stando a quanto rivelato dal settimanale francese Voici, dopo 20 anni di matrimonio, la donna l’ha lasciato perché, pur essendo il re della notte, “Bob va a letto presto, rifiuta le uscite mondane, la sua vita è davvero troppo noiosa”, ha detto l’ex mannequin Ingrid Aleman, aggiungendo: “Ho troppa ...