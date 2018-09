Una catena italiana di hamburgerie ha messo nel menù un hamburger di ' non carne'

agi

(Di martedì 25 settembre 2018) WellDone Burger è una delle catene diie più importanti in Italia, fondata a Bologna da Andrea Magelli e da Sara Roversi nel 2013, è stata annoverata tra le 5 miglioriie d'Europa dal Wall Street Journal. Il concept del locale è molto semplice e i fondatori lo spiegano chiaramente nell'home page del loro sito: "Dopo anni di studio e ricerca, abbiamo voluto dare una reinterpretazione tutta italiana del celebre panino statunitense, combinando farine biologiche, carni selezionate da allevamenti locali e non intensivi e verdure di stagione per un burger davvero "buono", in grado di appagare e saziare (senza esagerare), che esalta la qualità e la provenienza dei suoi ingredienti e si rivolge a carnivori convinti, ma anche vegetariani e vegani". Ecco, appunto, vegetariani e vegani compresi, e da ora i punti ...