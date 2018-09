Una catena italiana di hamburgerie ha messo nel menù un hamburger di 'non carne' : WellDone Burger è una delle catene di hamburgerie più importanti in Italia, fondata a Bologna da Andrea Magelli e da Sara Roversi nel 2013, e` stata annoverata tra le 5 migliori hamburgerie d’Europa dal Wall Street Journal. Il concept del locale è molto semplice e i fondatori lo spiegano chiaramente nell’home page del loro sito: “Dopo anni di studio e ricerca, abbiamo voluto dare una reinterpretazione ...

Zanzare malaria - così Una reazione a catena genetica potrà annientarle : Se ancora state combattendo con qualche ferocissima zanzara che ha puntato proprio voi sappiate che un giorno potrebbe essere solo un brutto ricordo, almeno di quella specie che provoca la malaria. Un gene capace di rendere sterili le femmine delle Zanzare anofele, responsabili della trasmissione della malaria, è stato trasmesso da una generazione all’altra fino ad annientare l’intera popolazione. È la prima volta – come riporta ...

La Pausini è scatenata sul palco. Una parolaccia mentre canta : "Tr.." : A Laura Pausini "scappa" una frase volgare. Quel "troia" detto al microfono nel mezzo di una esibizione non è passata inosservata e il video sta rapidamente facendo il giro di social network e giornali.La cantante stava interpretando il brano "Frasi a metà" (contenuto nell"ultimo album "Liberi tutti"), quando le è sfuggita la parola catturata poi dalle telecamere: "Ricordami di dirmi va tutto bene, troia", si sente nell"audio. All"udire la frase ...

Gli Uragani “Florence” ed “Helene” scatenano Una storica ondata di caldo anomalo in Europa : +35°C in molti Paesi - le Previsioni Meteo dettagliate [MAPPE] : 1/7 ...

"Non è vita lavorare ogni domenica" - commessa si licenzia dopo 20 anni in Una catena di moda : "lavorare tutte le domeniche mi ha stravolto la vita. dopo 20 anni di lavoro come commessa in una catena di moda ho dovuto licenziarmi". Tiziana D'Andrea, ex commessa a Treviso, leader del movimento "...

Diletta Leotta posta Una foto in accappatoio : i suoi fan scatenati su Instagram : Diletta Leotta è uno dei volti televisivi più amati dai tifosi del calcio. La bella giornalista catanese, infatti, è stata per diversi anni il volto della Serie B di Sky, ma nel luglio di quest'anno ha deciso di intraprendere una nuova esperienza lavorativa dato che è diventata la punta di diamante della nuova piattaforma di Perform Group Dazn. La 27enne ha dimostrato di essere una giornalista brava, preparata e competente: i suoi quasi 3 ...

"Trump ha rischiato di scatenare Una guerra con la Corea del Nord con un tweet". L'anticipazione del libro di Woodward : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rischiato di scatenare una guerra con la Corea del Nord quando stava per pubblicare un tweet che ha "allarmato il Pentagono". Lo ha raccontato il giornalista investigativo Bob Woodward in un'intervista diffusa oggi dalla CBS. Nel tweet, che alla fine Trump non ha inviato, il presidente voleva ordinare il ritorno delle famiglie di circa 28.500 militari americani di stanza in Corea del Sud. Una tale ...

Uomo provoca i passeggeri e cerca di scatenare Una rissa : aereo costretto a tornare allo scalo di partenza : A causa di un passeggero che creava problemi, un volo non stop della Qantas Perth-Londra – 17 ore – è stato costretto a tornare allo scalo di partenza due ore dopo il decollo. L’Uomo si è chiuso nel bagno dell’aereo e vi è rimasto per oltre un’ora: quando ne è uscito ha iniziato ad urlare cercando di provocare gli altri passeggeri e scatenare una rissa. Gli assistenti di volo hanno chiesto aiuto ad alcuni tra i ...

Una scatenata Svizzera ne rifila sei all'Islanda. Vincono anche Bielorussia e Finlandia : TORINO - Girandola di gol nel pomeriggio di Nations League . Da sottolineare la prova della Svizzera , che a San Gallo dilaga e vince 6-0 con l'Islanda, lontana parente di quella vista al Mondiale ...

Geo-vulcanologia : la risalita del magma di Vulcano avviene attraverso “Una vera e propria reazione a catena” : Un team di ricercatori dell’Università di Catania, dell’Università della Calabria e dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha studiato il contrasto tra l’attività eruttiva di Vulcano (Isole Eolie) e i lunghi tempi di quiescenza che si registrano sull’isola, anche nell’ordine dei 100-200 anni tra un’eruzione e la successiva. Grazie all’analisi di particolari cristalli che si trovano ...

Una ragazza balla nuda in aereo e si scatena la rissa tra i passeggeri : Tensione a bordo di un aereo della compagnia Easyjet diretto a Ibiza. Una donna, probabilmente ubriaca, si è messa a ballare nuda in aereo. Il video dell'accaduto spopola sul web. Si vede la donna, accerchiata da un gruppo di passeggeri, mentre fa la lap dance sulla parte anteriore dell'aereo.Il filmato è stato realizzato e pubblicato da un passeggero di nome Josh il quale ha raccontato che sarebbero stati altri ragazzi a far bere la donna che ...

Mangia sushi e si scatena Una reazione allergica : mano amputata : Mangia sushi e si ritrova con una mano amputata. A quanti di noi è capitato di consumare pesce crudo a pranzo, a cena oppure take away. Ma quanto è accaduto a un sudcoreano di 71 anni...

Riki e quel duro commento contro Una fan page che indigna e scatena il web : Il duro commento di Riki che scatena il web Nelle ultimissime ore, Riccardo Marcuzzo, in arte semplicemente Riki, ha letteralmente mandato in delirio l’intero web in seguito ad un suo duro commento nei confronti di una fan page. Chi gestisce la pagina, a lui dedicata, ha postato una frase: “Riki perdonaci se non ti abbiamo […] L'articolo Riki e quel duro commento contro una fan page che indigna e scatena il web proviene da ...

Una scatenata Ariana Grande dal Carpool Karaoke al remake pop di Titanic con Gaga e One Direction (video) : Nella settimana del lancio del nuovo album di inediti Sweetener, Ariana Grande non si è certo risparmiata nella promozione. Il 15 agosto la popstar ha ritrovato il comico e conduttore tv James Corden per una nuova puntata del suo Carpool Karaoke, ormai diventato un'istituzione della tv a stelle e strisce, per scorrazzare per Los Angeles cantando insieme le sue hit più amate. La coppia, a bordo dell'auto guidata da Corden, si è lanciata in un ...