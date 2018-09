Un video virale | quattro omicidi e un’indagine

NBA – La ‘prima’ risata di Kawhi Leonard : la battuta della stella dei Raptors diventa virale [video] : La battuta di Kawhi Leonard diventa virale: la ‘prima’ risata della stella dei Toronto Raptors fa il giro dei social in poco tempo Durante il media day dei Toronto Raptors, è successo qualcosa che si vede davvero raramente: Kawhi Leonard si è lasciato andare ad una breve… risata! Il neo cestista della franchigia canadese, arrivato da qualche settimana nella trattativa che ha portato DeRozan in maglia Spurs, è famoso per ...

Il cane canta 'Take Me to Church' coi suoi padroni : il video è virale - : I due intonano il famoso brano mentre camminano lungo le campagne tedesche e al ritornello si unisce anche il loro french bulldog

Il calciatore Glushakov nei guai : beccato dalla moglie nella sauna con un’altra - il video diventa virale : Il calciatore dello Spartak Mosca, Glushakov, beccato dalla moglie con un’altra donna in una sauna: il VIDEO del presunto tradimento diventa virale su internet, ma il giocatore dà una versione ben diversa della situazione non ammettendo il tradimento. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo Il calciatore Glushakov nei guai: beccato dalla ...

Glushakov - la situazione è bollente! Beccato dalla moglie nella sauna con un’altra : il filmato diventa virale [video] : Glushakov Beccato dalla moglie con un’altra donna in una sauna: il video del presunto tradimento diventa virale su internet, ma il giocatore dà una versione ben diversa della situazione Quando si dice “situazione bollente”! Niente descrive meglio quello che è capitato a Glushakov, giocatore dello Spartack Mosca, in una sauna in Russia. Il centrocampista è stato Beccato dalla moglie in atteggiamenti piuttosto ...

20enni lo fanno in discoteca e il video diventa virale. Ma denunciano : 'Ci hanno drogate' : Chi ci conosce sa che non ci potremmo mai comportare così, ma il mondo pensa che siamo due fuori di testa. Dopo l'incidente non abbiamo ritrovato i vestiti e tuttora non abbiamo idea di come siamo ...

Europa League – Kololli diventa virale : segna e scavalca il muretto per festeggiare con i tifosi - ma cade di sotto [video] : Trasforma il rigore della vittoria in AEK Larnaca-Zurigo e va a festeggiare sotto la curva dei suoi tifosi, ma oltre il muretto c’è… un fossato: il volo di Benjamin Kololli diventa virale L’Europa League regala sembra un gran numero di gol e tante emozioni, nonchè alcune scene pronte a diventare subito virali. È il caso di quanto accaduto in AEK Larnaca-Zurigo, partita sulla carta abbastanza anonima, ma diventata la più ...

Francia - ragazza stuprata da 4 uomini fuori dalla discoteca : il video della violenza diventa virale : Il filmato è stato diffuso su twitter e Snapchat poi è stato rimosso dopo l'intervento della polizia. Si indaga per scoprire chi sono i quattro autori dello stupro.Continua a leggere

Sassari - rissa fra immigrati in pieno giorno : il video diventa virale : Il video di una lite fra immigrati, due giovani e una ragazza, girato in pieno giorno in corso Vico, ha fatto il giro del web e degli smartphone, con centinaia di condivisioni su Whatsapp. In un paio ...

Chiede un autografo ad Ibrahimovic - ma non ha il foglio : la firma di Zlatan diventa subito virale [video] : Un giovane fan Chiede un autografo ad Ibrahimovic, ma non ha un foglio da farsi firmare: Zlatan decide dunque di rendere il tutto ‘epico’ scrivendogli il suo nome sulla… fronte! Tutti sognano di avere l’autografo del proprio idolo, specialmente se quell’idolo risponde al nome di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha praticamente conquistato l’America, al punto tale che sia i tifosi dei Galaxy che quelli ...

MARA VENIER PAZZA DEL NIPOTINO CLAUDIO/ video - canta 'Il coccodrillo come fa' e diventa virale : MARA VENIER canta per il NIPOTINO Il coccodrillo come fa. Il Video, postato su Instagram, fa rapidamente il giro del web. E in un'intervista a Oggi racconta i suoi rapporti familiari.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 09:00:00 GMT)

"LEGIONELLA? LA MALATTIA DEI LEGIONARI"/ video - la teoria (razzista) del consigliere della Lega diventa virale : Legionella MALATTIA dei legionari: Video, la strampalata teoria (razzista) del consigliere leghista lombardo Marco Maria Mariani diventa virale. (Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 23:05:00 GMT)

Nina Dobrev lascia tutto per Paul Wesley e il video della reunion diventa virale : Colpo di scena sul set di Farm dove Nina Dobrev lascia tutto per Paul Wesley. Tranquilli, non è il lieto fine che tutti si aspettavano né sul set di The Vampire Diaries per Stefan ed Elena e né nella vita privata dove i due, al momento, sono single o quasi. Nina Dobrev tiene sempre il riserbo sulla sua vita privata e non mostra volentieri i suoi presunti flirt sui social e lo stesso fa Paul Wesley che, dopo l'addio a Phoebe Tonkin, sembra ...

Cristiano Ronaldo è... impazzito! CR7 fa il 'verso' ad un giornalista : il video diventa virale : Cristiano Ronaldo si diverte coi compagni della Juventus a fare il verso ad un ignaro giornalista durante una diretta Cristiano Ronaldo, durante una diretta di JuventusTv, si è divertito assieme ai ...

Cristiano Ronaldo è… impazzito! CR7 fa il “verso” ad un giornalista : il video diventa virale : Cristiano Ronaldo si diverte coi compagni della Juventus a fare il verso ad un ignaro giornalista durante una diretta Cristiano Ronaldo, durante una diretta di JuventusTv, si è divertito assieme ai compagni ad imitare un giornalista intento nel fare il suo lavoro. Il calciatore portoghese si è avvicinato quatto quatto al collega, il quale non si è accorto di nulla. Cristiano Ronaldo ha attirato anche altri compagni nello scherzo, a ...