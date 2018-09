Un reboot della serie Metal Slug? SNK ci sta pensando | ma vuole capire cosa vogliono i

Chilling adventures of Sabrina - il reboot dark della serie anni 90 - comincia il 26 ottobre su Netflix : È dunque il 26 ottobre la data in cui il mondo potrà finalmente vedere su Netflix il reboot dai toni più dark della serie iconica Sabrina, vita da strega, intitolato Chilling adventures of Sabrina proprio come i fumetti originali da cui anche il primo serial con Melissa Joan Hart è stato tratto, a metà anni 90. A renderlo noto al mondo è il primo poster ufficiale della nuova serie che proprio Netflix ha condiviso attraverso i suoi canali social ...

Streghe - ecco i primi trailer della serie reboot : Dopo gli annunci e i primi video di anticipazione diffusi nei mesi scorsi, ecco che arrivano due nuovi brevi trailer sulla nuova versione di Streghe. Il reboot della serie andata in onda originariamente dal 1998 al 2006 farà il suo debutto negli Stati Uniti il prossimo 14 ottobre su The Cw. E proprio questo canale ha pubblicato in queste ore due brevi clip in cui si approfondisce la conoscenza delle nuove protagoniste. Nel primo, Chant, si ...

Alf : Warner Bros pensa al reboot della sitcom : Alf Ve la ricordate Alf? Ma sì, la mitica sitcom trasmessa a fine anni Ottanta sulle reti Rai con protagonista l’extraterrestre Gordon Shumway. Ebbene, Warner Bros – che già produsse la serie originale trasmessa per quattro stagioni da Nbc – starebbe pensando di riportarla in tv con un reboot che sarebbe destinato a destare attenzione e curiosità. A darne notizia è il sito statunitense Tvline, secondo cui Warner avrebbe avviato ...

Alf - la Warner Bros. pensa ad un reboot della popolare sit-com : C'era un tempo in cui gli alieni in televisione non erano solo minacciosi, come quelli di Falling Skies, o pericolosamente strateghi, come quelli di Colony. C'era un tempo in cui gli extraterrestri facevano anche ridere, come ha dimostrato Alf, la sit-com della Nbc andata in onda per quattro stagioni, fino al 1990, e che ora potrebbe tornare in tv con un reboot.A rivelarlo TvLine, che spiega che il progetto è alle fasi iniziali di ...

Buffy L'Ammazzavampiri torna in tv/ Un'attrice di colore nel reboot della serie con Sarah Michelle Gellar? : Non c'è ancora una rete ben definita per il ritorno di Buffy L'Ammazzavampiri ma sembra proprio che il reboot si farà con tanto di protagonista di colore, ecco le novità(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 12:15:00 GMT)