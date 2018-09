Un cimitero per animali? Avanti piano

Torino - rissa al cimitero : due uomini in lutto per la stessa donna/ Zuffa come in “Amici miei” di Monicelli : Torino, rissa al cimitero: due uomini in lutto per la stessa donna. Zuffa come in “Amici miei” di Monicelli. Le ultime notizie: sono intervenuti i carabinieri per placare gli animi(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 18:05:00 GMT)

Monreale - il cimitero degli orrori/ Ultime notizie : tombe violate per vendere loculi : Monreale, il Cimitero degli orrori. Ultime notizie Palermo, tombe violate per vendere loculi: cinque arrestati per associazione a delinquere destinata alla truffa(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 17:39:00 GMT)

Aperti i nuovi servizi igienici al cimitero di Ragusa Ibla : Aperti i nuovi servizi igienici del cimitero di Ragusa Ibla. Lo annuncia l'assessore Giovanni Iacono. Il costo dei lavori e' di 50 mila euro.

Bolzano : automobilista perde controllo del suv - investe passeggino e finisce nel cimitero : Al volante un novantenne rimasto ferito gravemente e trasportato in ospedale in elicottero dopo essere stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco. Il piccolo nel passeggino, sbalzato in strada bell'impatto, fortunatamente ne è uscito praticamente illeso.Continua a leggere

Poco più di 50 euro in cambio di sesso - sigilli per una 'casa chiusa' vicino al cimitero di Campobasso : Un' attività dedita alla prostituzione è stata scoperta e interrotta dalla Polizia in una villetta di Campobasso, nella zona del cimitero, a San Giovanni. Il via vai di persone, sia uomini che donne, ...

Celle San Vito - nel cimitero l'area per i defunti single. La sindaca : "Me lo hanno chiesto" : La giunta ha approvato una delibera che riserva 25 loculi per le nubili e 25 per i celibi: "E' il desiderio di un gruppo di ottantenni"

Roma - il progetto per un cimitero islamico : da settembre la raccolta fondi : Inviata una richiesta al Campidoglio per 50 mila posti. Nella Capitale gli islamici sono 100mila: nel 99% dei casi, finora, alla morte tornano nel Paese d'origine

Catania - la grotta è un cimitero per le lettere : trovate tonnellate di posta non recapitata : Trovata una discarica di corrispondenza, con montagne di lettere imbustate e comunicazioni evidentemente non recapitate, all’interno di una grotta lavica, la “grotta della Dinamite”, che si trova nel territorio di Belpasso (Catania). Gettate via anche comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate e delle banche.Continua a leggere

Nubifragio a Monza - danni al cimitero : "Chiuso per grandine" : La comunicazione è stata postata sul profilo Facebook del sindaco di Monza, Dario Allevi: "Causa grandine, il cimitero resterà chiuso nella giornata di oggi per consentire ai tecnici di verificare la stabilità degli alberi e per ripristinare le condizioni di sicurezza dopo la...

Corbelli : "Il cimitero dei migranti motivo di orgoglio per l'Italia" : ... pur non essendo ancora realizzata, continua a catturare l'attenzione del mondo e a portare a Tarsia famosi reporter e studiosi internazionali. È il messaggio eccezionale di accoglienza, di pace e di ...