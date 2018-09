Udinese | Velazquez | ' Lazio | per te sarà dura!'

calciomercato

: Udinese, Velazquez lancia Barak: 'Adesso può giocare dall'inizio' | TUTTOmercatoWEB - UdineseAddict : Udinese, Velazquez lancia Barak: 'Adesso può giocare dall'inizio' | TUTTOmercatoWEB - ItZonalazio : Udinese, Velazquez: “Stiamo bene, ma la Lazio è forte e cambieremo modulo per affrontarla” - CORNERNEWS24 : #Calcio - 'Non sarà facile neanche per la Lazio' Tecnico Udinese Velazquez'arriviamo a sfida in buona condizione' -

(Di martedì 25 settembre 2018) Arriviamo dopo una vittoria, dopo tre punti importanti, per questo penso che arriviamo alla sfida in una buona condizione, ho la massima fiducia in questi giocatori, per me sono i migliori del mondo, ...