Uccisa mentre fa jogging prima del matrimonio | Wendy sarà seppellita con l’abito da sposa

La golfista spagnola Celia Barquín è stata Uccisa mentre si allenava in un circolo dell’Iowa : La golfista spagnola Celia Barquín Arozamena, vincitrice dell’ultimo European Ladies Amateur Championship, è stata uccisa da un uomo sul campo del circolo Coldwater Links di Ames, in Iowa, dove si stava allenando. Barquín aveva 22 anni e si era recentemente qualificata agli US Open. The post La golfista spagnola Celia Barquín è stata uccisa mentre si allenava in un circolo dell’Iowa appeared first on Il Post.

Uccisa mentre pulisce il bagno - a 32 anni : “È esploso il detersivo!” : Ha lottato fino all’ultimo, fino a quando il suo cuore non ha smesso di battere nelle notte tra venerdì e sabato al centro Grandi Ustionati di Cesena. Aveva 32 anni la ragazza che lo scorso 13 agosto era rimasta gravemente ferita dalle fiamme all’interno del proprio appartamento a San Martino in Colle, Perugia. Un incidente drammatico. Secondo quanto ricostruito da vigili del fuoco e carabinieri, la ragazza stava svolgendo delle pulizie in ...

'Stesa' a Forcella - donna ferita mentre è affacciata al balcone Il raid dove venne Uccisa Annalisa : Ancora una stesa, e per un caso il dramma non si trasforma in tragedia. Una donna si accascia al balcone di casa sua raggiunta da un colpo ieri sera a Vicaria Vecchia: nella mente non può non tornare ...

