Tutti nominati nella prima puntata del Grande Fratello Vip | concorrenti divisi in due

optimaitalia

: Per chi se li fosse persi, di là, sull’account di @festadellarete, ci sono tutti i nominati ai prossimi Macchianera… - gianlucaneri : Per chi se li fosse persi, di là, sull’account di @festadellarete, ci sono tutti i nominati ai prossimi Macchianera… - angeloalabiso : Ma con tutti sti nominati esattamente chi devo votare? #GFvip - E_Silvestrin : @ilaryblasiofficialfanclub comunica i metodi del Televoto. Prima Nomination Enrico è tra i nominati. C'è bisogno di… -

(Di martedì 25 settembre 2018) LadelVip incuriosisce il pubblico che non conosce ancora i nomi deima è un po' noiosa per chi sa già chi entrerà. Una lunga carrellata di nomi e di vip (o anche no) si sono presentati in passerella abbracciando e stringendo le mani del finto pubblico, senza ascoltare le parole e le battute di Ilary Blasi, e varcando la porta come avessero vinto un premio.Da Francesco Monte a Lisa Fusco, dallainquilina Eleonora Giorgi a Le Donatella che, lasciati i panni di donne primitive, sono approdatecasa nondella battutina di Alfonso Signorini: "Corona, ospite a Verissimo, ha detto che non ti ha mai amato, cosa vuoi rispondere?" "Ad un uomo piccolo così non ho niente da dire". A quanto pare Silvia Provvedi vuole essere alcome una de Le Donatella e non come ex di Corona, ci riuscirà davvero a farlo?Dopo ...