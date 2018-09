Trump | ' L' Iran semina morte e distruzione'

L’Europa vuole finanziare l’Iran scontrandosi con un risoluto Trump : Roma. Stati Uniti e Unione europea sono di nuovo in rotta di collisione sulla linea da tenere in merito al ripristino delle sanzioni economiche all’Iran. Con un discorso esplosivo, in occasione dell’Assemblea generale Onu, il presidente americano, Donald Trump, ha ribadito che gli Stati Uniti non ha

Trump all’Onu : ‘Pronte nuove sanzioni - l’Iran va isolato. Usa rifiutano globalismo’ Risate durante l’intervento del presidente : La richiesta “a tutte le nazioni di isolare” l’Iran, verso il quale sono pronte nuove sanzioni. Il rifiuto del globalismo e l’avvertimento: d’ora in poi “aiuteremo solo i Paesi che ci rispettano“. Sono i punti principali del discorso pronunciato da Donald Trump dinanzi all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. “Un anno fa ero qui a dirvi cosa avremmo fatto, oggi sono qui davanti a voi per ...

L'Europa aggira le sanzioni di Trump sull'Iran : L'Europa prende le distanze da Donald Trump nei rapporti con l'Iran. Lo scorso maggio Washington aveva annunciato il ritiro "unilaterale" dallo storico accordo sul nucleare iraniano siglato nell'estate 2015, che a novembre vedrà un secondo round di sanzioni. L'Ue rimane invece impegnata nell'accordo sul nucleare iraniano e lavora per creare canali speciali canali di pagamento in modo che Teheran possa continuare ad esportare il petrolio. ...

Trump vede Macron - colloqui Siria e Iran : ANSA, - NEW YORK, 25 SET - Il presidente Donald Trump ha parlato di Siria, Iran e di scambi commerciali con il presidente francese Emmanuel Macron a margine dei lavori dell'Onu. I due leader, afferma ...

11 settembre - Trump : l'America non si arrenderà mai alla tirannia : Shanksville, askanews, - "Questo campo, ora, è un monumento all'audacia americana. Questo monumento è ora un messaggio al mondo: 'l'America non si arrenderà mai alla tirannia". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha parlato a una delle celebrazioni delle vittime dell'11 settembre del 2001.Trump, ...

