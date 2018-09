Trump all' Onu | «Rispettare la sovranità dell' America | isolare l' Iran»

Trump all’Onu : «Ho fatto più di ogni altro nella storia». E l’Assemblea ride video : Il presidente degli Stati Uniti ha aperto il suo intervento all’Assemblea generale dichiarando: «La mia amministrazione ha ottenuto più di ogni altra amministrazione nella storia». Un’affermazione che ha portato l’Assemblea a una fragorosa risata

Usa - un giudice blocca Trump : stop alla caccia agli orsi grizzly : Buone notizie per gli orsi grizzly del parco di Yellowstone: un tribunale federale h a bloccato il progetto del presidente Donald Trump di riaprire la caccia ai plantigradi. A giugno la Casa Bianca ...

Trump il sovranista all'assalto del Palazzo di Vetro. Assemblea generale dell'Onu : Il mondo si incontra a New York, per l'Assemblea generale delle Nazioni Unite che riunirà, a partire da domani, più di 120 tra capi di Stato e di governo e centinaia di ministri. Centoventi leader mondiali, ma i riflettori saranno puntati su uno in particolare: Donald Trump. Se l'esordio dell'anno scorso era atteso con molta curiosità, la presenza di The Donald quest'anno potrebbe essere accolta con meno calore, per usare un ...

Trump a Ny - riceve Abe alla Trump Tower : ANSA, - NEW YORK, 24 SET - Donald Trump riceve alla Trump Tower il premier giapponese Shinzo Abe. "Ha vinto alle elezioni. Mi congratulerò con lui da parte degli americani" twitta il presidente ...

Consigliere della Casa Bianca rivela gli argomenti dell'intervento di Trump all'ONU - : L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si svolgerà dal 24 al 27 settembre a New York. Gli eventi principali inizieranno il 25 settembre e dureranno una settimana. In questo periodo interverranno 93 ...

Wall Street vede vicina la soglia dei 3.000 punti. E Trump si prepara a festeggiare : Torna il sereno sui mercati azionari. A questo punto a Wall Street manca un rialzo del 2% per raggiungere la “soglia Trump”, un livello psicologico per gli investitori e “politico” per il presidente in vista delle elezioni di metà mandato (mid-term) di novembre...

'Prima l'America' - Trump torna alle Nazioni Unite : Niente vincoli sul clima, sui flussi migratori o peggio ancora sull'economia. Washington vuole fare da sé. Ed in particolare sull'ultimo dei tre dossier, quello che notoriamente sta più a cuore al ...

Steve Bannon a Roma 'Rivoluzione sovranista partirà dall Italia. Salvini e Meloni come Trump' : Bannon dal palco ha parlato dell'universo mondo, di una società divisa fra popolo ed élite, di radici giudaico cristiane. Con il popolo destinato a vincere grazie a personaggi come Trump in America, ...

LeBron James risponde alle provocazioni di Trump con classe : “è il Presidente USA e perde tempo a insultarmi” : LeBron James risponde agli attacchi di Donald Trump con classe: il ‘Re’ usa il sarcasmo e respinge le invettive del Presidente USA LeBron James non è soltanto il miglior giocatore NBA attualmente in attività, ma è anche un’importante figura sociale, un’icona per la comunità afroamericana e a modo suo una personalità in grado di influenzare l’opinione pubblica. Il numero 23 dei Lakers prende seriamente il suo ruolo ...

Trump alla Spagna : ‘Contro i migranti fate come me - costruite un muro nel Sahara’ : Anche se il muro lungo oltre 2000 miglia tra gli Usa e il Messico, promesso in campagna elettorale da Donald Trump [VIDEO], non è stato ancora completato una parte gia' esisteva, il presidente Usa rimane convinto che la sua ‘soluzione finale’ contro l’immigrazione clandestina sia ancora valida. Per questo si sarebbe permesso di dare lo stesso suggerimento al governo spagnolo, anche se il muro andrebbe costruito nel sahara. La Spagna, come noto, ...

Usa - Trump vara nuova cyber strategia : 'Pronti all'offensiva' : Il presidente Usa, Donald Trump, ha firmato una nuova cyber strategia che aumenterà le cyber operazioni offensive, facendo marcia indietro rispetto alla politica di Barack Obama. Lo ha annunciato il consigliere per la sicurezza nazionale, John Bolton. "Faremo - ha spiegato - un sacco di cose in chiave offensiva, i nostri avversari lo devono sapere". ...

Trump all'Europa : per fermare i migranti costruite un muro nel Sahara : Donald Trump ha suggerito alla Spagna una soluzione abbastanza drastica per l'emergenza migratoria: costruire un muro nel Sahara, come «quello che abbiamo fatto in Messico». A rivelarlo ai media ...

Dazi - Alibaba gira le spalle a Trump : ANSA, - WASHINGTON, 19 SET - Alibaba, il colosso dell'e-commerce cinese, non ha più in programma di creare un milione di posti di lavoro negli Stati Uniti, come il suo fondatore Jack Ma aveva ...

