Trovato morto Giuseppe Balboni il 16enne scomparso Corpo in un pozzo ' Ipotesi omicidio'

Giuseppe Balboni - Trovato morto il 16enne scomparso. «Corpo in un pozzo» : Epilogo tragico nella vicenda di Giuseppe Balboni , scomparso da lunedì dalla sua abitazione a Zocca, nel Modenese. La famiglia si era mobilitatata e ricerche erano in corso con i cani...

Giuseppe Balboni - 16enne di Zocca Trovato morto in un pozzo nel Bolognese : i carabinieri indagano per omicidio : Era uscito di casa lo scorso lunedì 17 settembre Giuseppe Balboni, 16enne di Zocca, in provincia di Modena, e da allora la sua famiglia non ha avuto più notizie. Oggi, 25 settembre, i carabinieri hanno ritrovato il suo corpo senza vita dentro un pozzo a Castello di Serravalle, nel Bolognese, in località Tiola, a circa 20 chilometri da casa. I carabinieri al lavoro per “delineare l’esatta dinamica degli eventi”, fanno sapere che ...