Trasporto pubblico | l’obbligo di servirsi di Consip per gli acquisti di nuovi bus fa

Tutte le nuove tariffe del Trasporto pubblico a Milano : Da marzo 2019 i biglietti per le corse singole costeranno 2 euro e gli abbonamenti mensili 39, ma quelli annuali non aumenteranno e si potranno pagare a rate

Bonus Trasporto pubblico - come ottenere la detrazione fiscale : La legge di Bilancio 2018 ha introdotto questa agevolazione che permette di detrarre dalla dichiarazione dei redditi le...

Arriva il bonus Trasporto pubblico : AdnKronos, - Arriva il 'bonus trasporto pubblico' che consente di detrarre nella dichiarazione dei redditi 2019 le spese sostenute per gli abbonamenti a metropolitana, trasporto pubblico locale, ...

Problemi con treni e Trasporto pubblico? Allora non avete mai visto questo video. Ecco cosa succede sulla banchina : Fermata di una stazione dei treni, a Mumbai, in India. Nelle ore di punta salire su un convoglio diventa un’impresa, come testimonia questo video pubblicato sui social da alcuni utenti: una ressa di persone che tenta di salire sulla carrozza già piena. Nelle immagini, ci sono solo donne: ciò non deve stupire, perché dal 2009 sono state introdotte carrozze solo per il sesso femminile. Si tratta di una misura adottata per ridurre le ...

Transdolomites * Trasporto pubblico locale : le idee DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE per la FUTURA mobilità FERROVIARIA NELLE VALLI TRENTINE | : La classe politica trentina si render forse conto che è giunta l'ora di dare finalmente ascolto alle loro istanze o ci si intestardisce a vedere un Trentino a due velocità? La NOSTRA impressione è ...

Rienzi : bene ecopass ma soldi per migliorare Trasporto pubblico locale : Roma – “bene il pedaggio per accedere alle zone centrali di Roma, ma il Comune dovra’ utilizzare gli introiti per potenziare e migliorare il trasporto pubblico locale, e non certo per coprire i buchi di bilancio”. Lo afferma il Codacons in una nota in riferimento alla delibera con le linee guida sulla cosiddetta ‘congestion charge’, ovvero un pedaggio per accedere alle aree semi-centrali della Capitale, ...

Sud-est di Milano : prima parziale vittoria nella lotta per il Trasporto pubblico domenicale : Seguiteci ancora quindi! Ai lombardi chiediamo di darci una mano concreta, partecipando magari ai prossimi cortei… al resto del mondo chiediamo invece di aiutarci a diffondere le nostre ragioni: la ...

Taglio al Trasporto pubblico Urbano a Campobasso - un danno per cittadini e lavoratori : Occorre una chiara idea politica di programmazione sia progettuale che economica tra le varie istituzioni garantendo il diritto alla mobilità pubblica. Per queste ragioni, la CGIL Regionale ...

Ponte Morandi - il sindaco di Genova : “Valuteremo aiuti di Autostrade”. L’appello ai cittadini : “Usate il Trasporto pubblico” : Autostrade per l’Italia vi sta aiutando? “Si, Autostrade ha offerto molti aiuti concreti, nei prossimi giorni li valuteremo”. Così il sindaco di Genova Marco Bucci ha risposto alla domanda dei cronisti fuori dalla camera ardente dove ha incontrato i parenti delle vittime del crollo del Ponte Morandi. Il sindaco ha risposto in maniera breve senza aggiungere altri particolari. L'articolo Ponte Morandi, il sindaco di Genova: ...

Germania - contro lo smog punta al Trasporto pubblico : test in 5 città : La Germania punta sul trasporto pubblico e sulle piste ciclabili per ridurre l’uso dell’auto privata e contrastare l’inquinamento atmosferico che, in molte città del Paese, ha superato i limiti imposti dall’Unione europea. Sono cinque le città coinvolte nel progetto pilota che dovranno presentare dei piani ad hoc per i quali il governo centrale ha messo in campo 130 milioni di euro da qui al 2020: Bonn, Essen, Mannheim, ...

Roma. Trasporto pubblico : l’11 novembre i referendum consultivi : Con ordinanza sindacale n. 101 del 1 giugno 2018, sono stati convocati per il giorno 11 novembre 2018, i comizi

Trasporto pubblico - ecco dove gli autobus sfrecciano più veloci : Teleborsa, - Gli amanti della "velocità" su autobus & co. si preparino ad emigrare a Lanusei o nelle Marche: è lì che i mezzi pubblici sfrecciano sulle strade. Secondo uno studio del Centro Ricerche ...

Trasporto pubblico - ecco dove gli autobus sfrecciano più veloci : Gli amanti della "velocità" su autobus & co. si preparino ad emigrare a Lanusei o nelle Marche: è lì che i mezzi pubblici sfrecciano sulle strade. Secondo uno studio del Centro Ricerche Continental ...