Trapianto di faccia | nuovo intervento di ricostruzione temporanea | la paziente è “in

Trapianto di faccia - i problemi cui si va incontro : A pochi giorni dal conclamato successo dello straordinario Trapianto di faccia (il primo nel nostro Paese) svolto dall’èquipe di medici dell’ospedale Sant’Andrea di Roma su una donna di 49 anni colpita da una rara malattia genetica, arrivano brutte notizie: l’intervento potrebbe trasformarsi in un fallimento. La donna affetta da neurofibromatosi di tipo I, malattia che le rendeva impossibile respirare, mangiare e ...

La paziente rigetta il Trapianto di faccia : sta bene - ma si attende un altro donatore : Dal'entusiasmo per un intervento unico in Italia alla preoccupazione per il possibile esito, con la paziente che non è in pericolo di vita ma che dà segni di rigetto tali da far decidere i medici di optare per il 'piano B'. In poche ore è completamente cambiata la situazione all'ospedale Sant'Andrea di Roma, teatro del primo trapianto di faccia tentato in Italia. Nonostante l'intervento sia stato giudicato 'tecnicamente ...

Trapianto di faccia a Roma/ Paolo Crepet : "Tutti i rischi - dai problemi di identità al rigetto psicologico" : Trapianto di faccia a Roma. Paolo Crepet: "Tutti i rischi, dai problemi di identità al rigetto psicologico". L'intervista al noto psicologo.

