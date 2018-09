Trame | Una Vita | Arturo paga un complice per far credere a Simon che Elvira sia morta

UNA VITA - anticipazioni e Trame puntate dall’1 al 6 ottobre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Una VITA da lunedì 1 a sabato 6 ottobre 2018: I domestici vogliono festeggiare San Paolino alla maniera di Cabrahigo e all’unanimità propongono di bruciare un fantoccio con le sembianze di Ursula, la più odiata del quartiere. Antoñito si prodiga per aiutare Lolita a trovare il cappello adatto all’occasione; Trini sospetta che fra i due ci sia qualcosa ma Lolita nega. Lolita continua a negare che ci ...

Una pallottola nel cuore 3 – Gigi Proietti veste i panni di un cronista di nera. Puntate e Trame. : Terza serie per la fiction Una pallottoa nel cuore. Un attempato giornalista alla ricerca della verità. Gigi Proietti nei panni dello storico cronista di nera, torna a percorrere le strade e i vicoli di Roma in cerca di vecchi casi irrisolti, convinto che il tempo aiuti sempre a svelare la verità. Teatro delle indagini di […] L'articolo Una pallottola nel cuore 3 – Gigi Proietti veste i panni di un cronista di nera. Puntate e trame. sembra ...

Una Vita - Trame : Ursula accusa Lolita di essere stata umiliata per colpa sua : Nuovo spazio dedicato ad Una Vita, la soap opera di Aurora Guerra [VIDEO], in onda da lunedì al venerdì su Canale 5. Le trame delle puntate di novembre, svelano che Ursula Dicenta organizzera' una vendetta contro i vicini di Acacias 38, in particolare Lolita. La serva, infatti, sara' accusata di aver pianificato il linciaggio della nuova dark lady durante la festa di carnevale ad Acacias 38. Una Vita: Ursula linciata dai vicini di Acacias ...

Trame - Una Vita : Maria Luisa rivela a Simon che la figlia di Arturo non è morta : Le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita, in programma ad ottobre su Canale 5 [VIDEO], svelano che Maria Luisa e Victor faranno una scoperta sconvolgente. La coppia, infatti, apprendera' che la figlia di Arturo Valverde non è morta nel naufragio della Gran Victoria, tanto da svelarlo a Simon Gayarre. Una Vita: Simon dimentica Elvira tra le braccia di Adela Simon Gayarre tornera' ad essere il protagonista delle prossime puntate di Una ...

Trame - Una Vita : Leonor presenta Casilda come sua sorella alla Deliciosa - Rosina si oppone : Le anticipazioni delle puntate spagnole [VIDEO] di Una Vita, in onda dal 17 al 21 settembre in Spagna, svelano che Lucia sara' divisa tra Padre Telmo e Samuel. Proprio quest'ultimo sara' aggredito da dei mafiosi. A casa Hidalgo, nel frattempo, Leonor e Rosina si scontreranno su Casilda, la figlia di Maximiliano. Una Vita: Lucia tra Padre Telmo e Samuel Casilda decidera' di scoprire le sue origini grazie a Leonor. A proposito la serva chiedera' ...

UNA VITA - anticipazioni e Trame puntate dal 24 al 29 settembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Una VITA da lunedì 24 a sabato 29 settembre 2018: Leonor decide di pubblicare il racconto di Tirso in tiratura limitata, giusto qualche copia da vendere al chiosco di Fabiana e da mandare in visione ad alcuni editori. Antoñito convince un altro uomo d’affari ad affidargli i propri soldi con la promessa di farli fruttare speculando in borsa; è chiaro però che sta nascondendo qualcosa, perché chiede a Felipe ...

Il Paradiso delle Signore 3 : anticipazioni Trame dal 24 al 28 settembre. Un evento inaspettato al Paradiso - il cadavere di una donna! : Siamo in grado di anticiparvi in anteprima assoluta le trame della soap Il Paradiso delle Signore 3 per la prossima settimana, da lunedì 24 a venerdì 28 settembre 2018 per la precisione. La soap con protagonisti Alessandro Tersigni, Alice Torriani, Roberto Farnesi, Vanessa Gravina e un cast nuovo e completamente rinnovato è ormai un appuntamento quotidiano del pomeriggio di Rai 1. Il Paradiso delle Signore 3: anticipazioni trame dal 24 al 28 ...

Una Vita anticipazioni : Trame spagnole e italiane 17-22 settembre : Una Vita, anticipazioni spagnole: Trini aspetta un bambino da Ramon Una nuova gravidanza terrà i fans di Una Vita con il fiato sospeso. La soap opera di Aurora Guerra riserverà infatti nuove sorprese al pubblico di Canale5. Le anticipazioni spagnole di Una Vita svelano che una gravidanza potrebbe presto destabilizzare una delle coppie storiche della telenovelas. A causa di un attentato e dello scoppio di una bomba, nelle puntate spagnole Trini ...

Una Vita - le Trame della prossima settimana : da lunedì 17 a sabato 22 settembre 2018 : Ursula incontra un ricco e misterioso uomo Jaime Alday, con cui ha stretto un patto: farlo incontrare con la figlia perduta molti anni prima.

UNA VITA - anticipazioni e Trame puntate dal 17 al 22 settembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Una VITA da lunedì 17 a sabato 22 settembre 2018: Ramon rimprovera aspramente il figlio e gli confessa di avere perso la fiducia in lui. Carmen prende servizio come domestica a casa di Cayetana. Fabiana avvisa la signora che Teresa sembra sapere più di quanto dovrebbe sul rapporto fra le due donne, ma Cayetana non dà importanza alla cosa. Antoñito, per nascondersi da Veracruz, bacia Lolita per strada, ma il ...

Trame - Il Segreto : Francisca riceve una lettera da Maria - Severo tenta il suicidio : Nuovo spazio dedicato ad Il Segreto, la soap opera spagnola diretta da Aurora Guerra [VIDEO], in onda da lunedì al venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate di settembre si soffermano su Donna Francisca, interpretata dall'attrice Maria Bouzas. La matrona, infatti, ricevera' una lettera di Maria Castaneda a pochi giorni dall'esecuzione capitale. Severo, nel frattempo, sara' sempre più depresso dopo la scomparsa di Carmelito, tanto da ...