Toro | Mazzarri | è il momento di ripartire

Toro - Cairo : "Piena fiducia a Mazzarri" : Uno su due: De Silvestri va verso il recupero. Infermeria che pian piano si svuota in casa Toro dopo i problemi della settimana scorsa. E così, dopo Soriano già convocato contro il Napoli ed ...

Mazzarri : 'Avvio Toro positivo - buone prestazioni' : Il ds granata, Gianluca Petrachi , intervistato da Radio RMC Sport parla di un bilancio positivo: 'Contento dell'approccio della squadra, Mazzarri sta dando una sua impronta e sta imponendo la voglia,...

Il Toro batte la Spal - ma le condizioni di Aina ora preoccupano Mazzarri : Gioia Nkoulou, preoccupazione Mazzarri. Il Toro non può godere completamente neanche dopo la vittoria bella e sofferta contro la Spal. Infatti se il gol del francese ha regalato il primo sorriso del ...

Torino - Cairo : "Ljajic? Via a malincuore - ha scelto lui. Questo è il Toro di Mazzarri" : Ammette che Adem Ljajic è andato via , passando al Besiktas, "a malincuore" perché "lui ha avuto un'offerta molto importante dalla Turchia ed è stato lui a decidere diversamente. A me piaceva tanto". ...

Vigilia di Inter-Toro - Mazzarri : "Ripartiamo dal 2° tempo con la Roma e ne perderemo poche" : Zero punti e anche zero gol. Dopo l'infruttuoso debutto in campionato, Inter e Torino s'incrociano a San Siro decise a sbloccarsi. Sarà una domenica sera speciale per Walter Mazzarri, alla prima da ex ...

Mazzarri : Toro - metti in soggezione l'Inter : TORINO - Seconda prova in campionato per i granata di Mazzarri, domani alle 20.30 impegnati contro l'Inter a San Siro. Se il Toro alla prima è stato beffato in casa dalla Roma, i nerazzurri all'...

Infortunio Izzo : che guaio per il Toro di Mazzarri : Infortunio Izzo, il difensore preoccupa Mazzarri dopo la prima partita con la maglia del Torino: ko nel finale di gara Infortunio Izzo, il difensore del Torino, appena arrivato dal Genoa, si è subito fermato a causa di un problema fisico preoccupante. Il calciatore si è accasciato da solo nel finale di gara, chiedendo immediatamente il cambio. Non un grande segnale, con il calciatore molto dolorante. Per Izzo si tratta di una distorsione ...

Toro - Djidji nuovo rinforzo per Mazzarri : nuovo innesto per Walter Mazzarri. Koffi Djidji, centrale francese naturalizzato ivoriano, sarà un nuovo calciatore del Torino. Arriva dal Nantes con la formula del prestito con diritto di riscatto a ...

Toro : Mazzarri - in C.Italia conta vincere : ANSA, - TORINO, 11 AGO - "Domani conta passare il turno. In ogni partita dobbiamo dare il massimo e anche domani dovremo pensare solamente a questo". Walter Mazzarri presenta così, ai microfoni di ...

Fantacalcio : Meite - un Toro per Mazzarri. Fa comodo anche alla Magic : Urbano Cairo lo ha ripetuto spesso quest'estate, rimarcando i sacrifici fatti per il suo toro: "Ho speso 50 milioni di euro". Dieci di questi sono stati investiti su Soualiho Meite, roccioso ...