Torino | la decisione definitiva di Mazzarri

(Di martedì 25 settembre 2018) Ilè reduce dalla sconfitta in campionato contro il Napoli, un ko pesante davanti al pubblico amico ed una inizio di stagione che non può di certo essere considerato entusiasmante, il tecnicodovrà rispondere presente nelle prossime settimane per evitare spiacevoli sorprese. I granata adesso si preparano per la difficile trasferta contro l'Atalanta, l'allenatore ex Napoli ha preso una: difficilmente rivedremo in campo contemporaneamente Zaza e Belotti, almeno dal primo minuto. Per la squadra contro gli uomini di Gasperini solo panchina per l'ex Valencia, il modulo sarà il 3-5-1-1 con Soriano alle spalle di Belotti.