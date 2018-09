Toninelli sta chiudendo il Terzo valico

Toninelli difende l'idea di Ponte dove mangiare e fare shopping : "Ignoranti - guardate Istanbul" : Mentre il decreto per Genova ancora non è stato portato sulla scrivania del presidente della Repubblica, il ministro Toninelli difende strenuamente la possibilità di sostituire il Ponte Morandi con una struttura "multilivello e multifunzione", su cui mangiare, passeggiare e fare shopping. Lo fa con un post su Facebook in cui attacca gli "ignoranti" che hanno criticato la sua affermazione e, per avvalorare la sua tesi, prende come ...

Emiliano : "Toninelli? Un imbambolato protoleghista" : A margine di un convegno organizzato a Brindisi da Farmindustria, il Governatore della Puglia, Michele Emiliano, ha parlato del suo rapporto con l'attuale Governo. L'ex sindaco di Bari ha speso belle parole nei confronti di Di Maio, con il quale ha collaborato per la questione Ilva, ma ha contestualmente attaccato Toninelli: "Con il ministro Luigi Di Maio abbiamo fatto un buon lavoro, adesso vedremo sul piano ambientale dell'Ilva se questo ...

"Faccia meno pom** - si metta a gambe aperte" - consulente Toninelli sessista : Il consulente di Danilo Toninelli finisce nei guai per aver insultato pesantemente e in maniera sessista una donna che gli dava contro sull'opinione del passaggio del giocatore Milinkovic-Savic dalla Lazio al Milan Il tweet della discordia tra Intrieri e la donna è stato un commento scritto dal consulente sul suo profilo sul prestito che il Milan avrebbe intrapreso per poter accedere al giocatore. Prestito oneroso con diritto di riscatto + 2 ...

A/24-A/25 : protesta sindaci abruzzesi e laziali al Ministero - Toninelli promette blocco rincari : L'Aquila - Dalla rabbia per non essere stati ricevuti fino alle 12:30 al "cauto ottimismo" anche se il consigliere regionale abruzzese del Pd, Pierpaolo Pietrucci, ha espresso la sua contrarietà per non essere stato ammesso alla delegazione che ha incontrato il ministro per le Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli: questo il clima della manifestazione di sindaci ed amministratori abruzzesi e laziali contro il caro ...

Ponte Morandi - ennesimo botta e risposta Toninelli-Autostrade : Teleborsa, - ''È incredibile leggere di Autostrade che chiede ai suoi dipendenti di devolvere parte dello stipendio per risarcire le vittime di #Genova. Scaricare i costi del disastro sui lavoratori è ...

Toninelli su Instagram : "Revocato la revoca concessione al barbiere' - : Il ministro dei Trasporti, dopo le polemiche per la foto sorridente con in mano il plastico del ponte Morandi, finisce ancora nel mirino per un post sui social. Poi cambia la frase, si scusa ma ...

Toninelli : "Distorta la foto col plastico" ma poi inciampa su Instagram con le "concessioni" : Il ministro delle Infrastutture, mentre tenta di spegnere la bufera sulle foto con Vespa, con un post (poi rimosso) getta benzina sul fuoco

Toninelli : sorriso davanti al plastico del Morandi e battuta su Instagram/ La doppia gaffe del ministro : Toninelli sorride accanto al plastico del Ponte Morandi da Vespa. Foto, scoppia la polemica sui social per lo scatto che vede il ministro delle infrastrutture troppo euforico(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 15:32:00 GMT)

Danilo Toninelli su Instagram : “Ho revocato la revoca della concessione al mio barbiere”. Poi modifica il post : Dopo le polemiche scatenate nelle scorse ore dalla foto a Porta a Porta in cui sorride tenendo in mano il plastico del ponte di Genova crollato, il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha fatto un’altra gaffe. Il senatore M5S ha pubblicato uno scatto su Instagram in cui sfoggia il nuovo taglio di capelli: “Ho revocato la revoca della concessione al mio barbiere” scrive nella didascalia dell’immagine, che lo ritrae ...

Gaffe Toninelli su Instagram - nuova polemica : Nuovo scivolone del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli, dopo le polemiche per la foto con sorriso dallo studio di 'Porta a Porta' con il plastico del Ponte Morandi tra le ...

"Burattini al soldo di chi finanzia certa stampa" : la replica di Toninelli per la foto con il plastico di ponte Morandi : Il sorriso di Toninelli con il plastico del ponte Morandi di Genova durante la trasmissione "Porta a Porta" scatena il popolo del web e sui social fioccano le critiche, a un mese di distanza dalla tragedia che ha colpito il capoluogo ligure. Moltissimi i tweet al vetriolo, sintomo di malumore nei confronti del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. "Due domande: era necessaria la foto ricordo? E soprattutto: che c'era da ridere?", chiede ...

Toninelli - gaffe su Instagram 'Ho revocato la revoca della concessione al mio barbiere'. Poi cancella il post : Una gaffe tira l'altra. Ancora impazzavano le polemiche per la foto con il plastico del ponte Morandi, nello studio di Vespa , ma il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, ha deciso di ...

Battuta su Instagram - poi rimossa - sulle concessioni autostradali - nuova polemica in rete per Toninelli : Il ministro Danilo Toninelli impazza ancora sul web. Dopo le polemiche delle scorse ore per la foto a Porta a Porta in cui sorride tenendo in mano il plastico del ponte di Genova crollato, il senatore ...

Toninelli : "Assumeremo 250 ingegneri per verificare lo stato di salute dei ponti" : Il decreto urgenze varato stasera, salvo intese, dal Consiglio dei ministri, prevede l'istituzione di una agenzia nazionale, nella quale verranno assunti 250 giovani ingegneri che "andranno su tutto ...