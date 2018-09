Tina Cipollari furiosa al telefono Colpa di Vincenzo? Con lui va tutto bene

Tina Cipollari parla del nuovo fidanzato Vincenzo : “Sono innamorata” : Tina Cipollari e il nuovo fidanzato Vincenzo: amore a gonfie vele Tina Cipollari ha parlato per la prima volta di Vincenzo, il suo nuovo fidanzato. L’opinionista di Uomini e Donne lo ha fatto con il settimanale Sono, con il quale collabora da tempo con una rubrica sull’amore. La Vamp lanciata da Maria De Filippi si […] L'articolo Tina Cipollari parla del nuovo fidanzato Vincenzo: “Sono innamorata” proviene da Gossip ...

Uomini e Donne - cachet stellare : ecco quanto guadagnano Gianni Sperti e Tina Cipollari : FUNWEEK.IT - Sappiamo che Uomini e Donne è diventato negli anni un programma cult anche grazie a personaggi come Gianni Sperti e Tina Cipollari che hanno fatto spettacolo assicurando a Queen...

Tina Cipollari perde le staffe : fuoriosa al telefono per strada : Tina Cipollari ci ha abituati a vederla spesso furiosa a ?Uomini e donne? con i vari tronisti e corteggiatori, ma stavolta l'ira (telefonica) dell?opinionista non è...

Ecco quanto guadagnano Tina Cipollari e Gianni Sperti a Uomini e Donne. Svelate le cifre (choc) : Riparte la nuova stagione di Uomini e Donne e, oltre a vecchie e nuove conoscenze sul trono classico e in quello over, tornano in tv anche gli opinionisti storici. Da anni, Tina Cipollari e Gianni Sperti commentano in studio le vicende dei protagonisti del programma. Nel trono classico sono affiancati da Mario Serpa e Jack Vanore, in quello over, invece, c’è anche Tinì con loro. Gianni e Tina sono due istituzioni ormai a Uomini e ...

Uomini e donne - Tina Cipollari perde il controllo : urla selvagge - faccia stravolta. E un mistero... : A Uomini e donne , spesso e volentieri, la abbiamo vista furibonda con tronisti e corteggiatori. Ma questa volta Tina Cipollari non ha sfogato la sua rabbia davanti alle telecamere, ma in strada, ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella umiliata anche da Tina Cipollari : 'Sei bugiarda e...'. Parole terminali : Dopo il caos che ha seguito la registrazione del Trono classico di Uomini e Donne di domenica 23 settembre, con la scoperta del caso Sara Affi Fella , il web si è scatenato a furor di commenti. E al ...

UOMINI E DONNE/ Mara Fasone nel mirino delle critiche : Tina Cipollari si schiera con Teresa (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Alessandro Basile e Rebecca Staffelli, amore a gonfie vele per la coppia. Ecco il resoconto della prima estate insieme(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 15:20:00 GMT)

“Cosa cerca lui”. Ahia - Tina Cipollari ci va giù pesante : offende Riccardo Guarneri. E Ida Platano reagisce così. Al trono Over di Uomini e Donne succede di tutto : Ah, quante emozioni sta regalando questo inizio anno per il trono Over di Uomini e Donne. Qualche assaggio lo aveva dato, volente o nolente, già a luglio in occasione di Temptation Island: colpa di Ida Platano e Riccardo Guarneri. La coppia, nata nel salotto del dating-show di Maria De Filippi nei mesi scorsi, ha una stabilità quasi inferiore a quella di un elefante appeso a un filo. I mesi di relazione fin qui trascorsi, infatti, ha regalato ...

Tina Cipollari fa piangere Ida Platano : “Gli hai rotto le p***e” : Ida Platano e Riccardo Guarnieri in crisi: interviene Tina Cipollari E’ appena finita una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. E anche stavolta ampio spazio è stato dedicato al confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La prima ad entrare in studio è stata Ida, la quale ha esordito asserendo: “Non riesco più a capirlo…Ho bisogno che lui ci metta del suo per cercare di riprendere la storia in mano…Adesso ...

Gemma Galgani e Rocco / Video - ballo romantico a Uomini e Donne : Tina Cipollari stuzzica ma... : Gemma Galgani e Rocco, ballo romantico nello studio di Uomini e Donne. Tina Cipollari stuzzica ma le cose prenderanno una brutta piega prossimamente...(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 14:30:00 GMT)

Uomini e Donne : Tina Cipollari si scaglia contro Sara Affi Fella | Video Mediaset : Ieri, prima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne e la spumeggiante Tina Cipollari, opinionista storica del programma si è scagliata contro Sara Affi Fella, ex tronista del dating show di Maria De Filippi. Trono Classico, Tina Cipollari vs Sara Affi Fella Fuochi, fiamme fulmini e saette! No tranquilli non è un temporale di fine estate né la Prova de Cuoco di Elisa Isordi, è semplicemente il confronto tra l’ex tronista di Uomini e Donne, ...

Sara Affi Fella criticata - Tina Cipollari sbotta : “Credo a Luigi” : Tina Cipollari si scaglia contro Sara Affi Fella a Uomini e Donne Nella prima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne c’è stato l’attesissimo confronto tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni. I due, come molti sapranno bene, finita la scorsa edizione del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, hanno iniziato a frequentarsi nella vita di tutti i giorni. Tuttavia questa frequentazione è durata solo poche settimane, ...