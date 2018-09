“Ti amo” Al Grande Fratello Vip è ritorno di fiamma in diretta Pubblico e Ilary in

caffeinamagazine

: E' la giornata mondiale dell'Alzeimher, malattia a oggi non curabile che colpisce 47 milioni di persone nel mondo e… - chedisagio : E' la giornata mondiale dell'Alzeimher, malattia a oggi non curabile che colpisce 47 milioni di persone nel mondo e… - JuanamartinezH : Milano ti amo ?? - LauraPausini : Rimini è una città che da sempre mi fa pensare al rosa e alla vita descritta nei film di Fellini...stasera eravamo… -

(Di martedì 25 settembre 2018) Un mese fa il comico Maurizio Battista comunicava a tutti i suoi fan con un video insu Facebook che la sua storia con la compagna Alessandra Moretti, madre di sua Anna che ora ha 2 anni, era finita. ”Buongiorno a tutti, devo dire una cosa molto importante – aveva esordito Battista in un video – Siccome io con voi ho condiviso sempre tutto, le cose belle e le cose purtroppo meno belle, la maggior parte erano di salute, il 22 agosto condivido anche una cosa non bella, anzi bruttissima, che purtroppo fa parte della mia vita e della vita di tanti. Su Facebook abbiamo condiviso e messo insenza problemi la storia sentimentale con la signorina Alessandra Moretti, la nascita della splendida signorina Anna e tutto quello che ne è seguito. Purtroppo, per una serie di motivi, le storie finiscono e la storia con la signorina Alessandra Moretti, per vari motivi, ...