romadailynews

: TG RDN del 25/09/18: ATAC, LICENZIATA MICAELA QUINTAVALLE: IMPUGNERÒ IL PROVVEDIMENTO Dopo… - romadailynews : TG RDN del 25/09/18: ATAC, LICENZIATA MICAELA QUINTAVALLE: IMPUGNERÒ IL PROVVEDIMENTO Dopo… - romadailynews : #TG RDN del 24/09/18: SOSPETTO RIGETTO PER PRIMO TRAPIANTO DI FACCIA SU DONNA Rischia di… - romadailynews : #TG RDN del 21/09/18: RAGGI: DA GOVERNO OK A POTERI SPECIALI, CI SARÀ COMITATO SAGGI Via… -

(Di martedì 25 settembre 2018) ATAC, LICENZIATA MICAELA QUINTAVALLE: IMPUGNERÒ IL PROVVEDIMENTO Dopo 128 giorni di sospensione, la sindacalista dell’Atac, Micaela Quintavalle, e’ stata licenziata. Ad annunciarlo lei stessa, in lacrime, attraverso un video postato su Facebook. “Fa male, mi dispiace non fare piu’ parte di Atac- ha detto Quintavalle- Non ho idea di cosa accadra’ adesso, ma io impugnero’ questo licenziamento. La sindacalista era stata sospesa dall’azienda per “aver utilizzato impropriamente la divisa, la vettura aziendale e la documentazione messa a disposizione dall’azienda per scopi non attinenti alla sua prestazione lavorativa”, durante un servizio andato in onda su Le Iene. A ROMA STOP A LICENZE BOTTICELLE, M5S: QUESTA È NOSTRA VOLONTÀ Stop alle licenze per le botticelle a Roma. Ad annunciarlo il presidente della commissione capitolina ...